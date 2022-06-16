Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
netflix-razrabotaet-realiti-shou-po-motivam-seriala-igra-v-kal-mara
Netflix разработает реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара»
55
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:14

Netflix разработает реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix разработает реалити-шоу, которое будет вдохновлено корейским сериалом «Игра в кальмара».

участники шоу примут участие в состязании. В нем будет разыгран самый крупный приз в истории телевидения, он составит 4,56 млн долларов. Претендовать на него смогут 456 человек.



Им предстоит поучаствовать в соревнованиях по мотивам тех, которые были показаны в оригинальном сериале. Как и в «Игре в кальмара», после каждого раунда игроки будут выбывать. Игра продолжится, пока в ней не останется один победитель.

Стрим-сервис уже объявил кастинг участников. В нем могут принять участие желающие со всего мира, если они говорят на английском языке. На сайте кастинга реалити-шоу называют «крупнейшим в истории социальным экспериментом».

Организаторы шоу обещают, что все участники останутся невредимыми. Предполагается, что первый сезон реалити-шоу под названием Squid Game: The Challenge будет состоять из десяти эпизодов.

Источник: daily.afisha.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #шоу #netflix #чтопосмотреть #игравкальмара
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Телеканалы El Arna и Balapan начали онлайн-трансляцию на площадке AiTube.kz
7711
Опубликовано расписание телеуроков для школьников Казахстана
1074
Изменены схемы двух столичных маршрутов
2017
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.