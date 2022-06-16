Netflix разработает реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix разработает реалити-шоу, которое будет вдохновлено корейским сериалом «Игра в кальмара».

участники шоу примут участие в состязании. В нем будет разыгран самый крупный приз в истории телевидения, он составит 4,56 млн долларов. Претендовать на него смогут 456 человек.

Им предстоит поучаствовать в соревнованиях по мотивам тех, которые были показаны в оригинальном сериале. Как и в «Игре в кальмара», после каждого раунда игроки будут выбывать. Игра продолжится, пока в ней не останется один победитель.



Стрим-сервис уже объявил кастинг участников. В нем могут принять участие желающие со всего мира, если они говорят на английском языке. На сайте кастинга реалити-шоу называют «крупнейшим в истории социальным экспериментом».

Организаторы шоу обещают, что все участники останутся невредимыми. Предполагается, что первый сезон реалити-шоу под названием Squid Game: The Challenge будет состоять из десяти эпизодов.

Источник: daily.afisha.ru



