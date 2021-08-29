Netflix продлил сериал «Кобра Кай» на пятый сезон в преддверии четвертого

В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джакоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.









Стриминговый сервис не раскрыл дату выхода и детали сюжета. Однако известно, что съемки начнутся в Атланте уже этой осенью.