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Netflix продлил сериал «Кобра Кай» на пятый сезон в преддверии четвертого
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Сегодня в 10:52

Netflix продлил сериал «Кобра Кай» на пятый сезон в преддверии четвертого

Стриминговый сервис не раскрыл дату выхода и детали сюжета. Однако известно, что съемки начнутся в Атланте уже этой осенью.

В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джакоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.

Источник: daily.afisha.ru


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