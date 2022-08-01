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Netflix представил трейлер южнокорейского боевика «Сеульская операция», снятого в атмосфере 80-х годов
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Сегодня в 11:37

Netflix представил трейлер южнокорейского боевика «Сеульская операция», снятого в атмосфере 80-х годов

Netflix опубликовал трейлер корейского оригинального фильма «Сеульская операция». Ретро-атмосфера боевика отсылает к 1980 годам, а акцент делается на захватывающих дух сценах вождения: в картине можно увидеть дрифт, раритетные автомобили и потрясающие визуальные эффекты.



Действие происходит во время Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. В центре сюжета — пилоты команды Sanggye-dong Supreme Team, которые внезапно оказываются втянутыми в расследование о мошенничестве влиятельного человека прямо в день открытия Олимпиады.

«Сеульская операция» выйдет в прокат 26 августа 2022.

Источник: srsly.ru

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