Netflix представил трейлер южнокорейского боевика «Сеульская операция», снятого в атмосфере 80-х годов

Netflix опубликовал трейлер корейского оригинального фильма «Сеульская операция». Ретро-атмосфера боевика отсылает к 1980 годам, а акцент делается на захватывающих дух сценах вождения: в картине можно увидеть дрифт, раритетные автомобили и потрясающие визуальные эффекты.

Действие происходит во время Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. В центре сюжета — пилоты команды Sanggye-dong Supreme Team, которые внезапно оказываются втянутыми в расследование о мошенничестве влиятельного человека прямо в день открытия Олимпиады.

«Сеульская операция» выйдет в прокат 26 августа 2022.

Источник: srsly.ru