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Netflix представил новые рекламные инструменты: ИИ, персонализация и креативные форматы
Новости Центральной Азии и мира

19.05.2025

Netflix представил новые рекламные инструменты: ИИ, персонализация и креативные форматы

В Нью-Йорке прошла ежегодная презентация Netflix для брендов и агентств. Компания рассказала, как будет развивать рекламное направление в 2025 году.

Теперь вместо стратегии «идем медленно» Netflix сравнивает себя с гоночным автомобилем, который резко набирает скорость.

Netflix заключил партнерства с компаниями Experian и Acxiom. Это поможет рекламодателям точнее настраивать кампании и лучше понимать аудиторию.

Появится возможность загружать собственные данные — напрямую или через партнеров. Netflix также запускает собственную стратегию clean room. Это технология, которая защищает личные данные пользователей, но позволяет проводить аналитику и управлять показами рекламы.

Платформа активно развивает автоматический закуп рекламы и улучшает инструменты оценки.

Реклама будет выглядеть по-другому. Netflix тестирует персонализированные объявления: фон или элементы рекламы будут меняться в зависимости от того, что смотрит человек.

Скоро появятся интерактивные рекламные паузы. Пользователь сможет отсканировать QR-код или нажать на кнопку, чтобы сразу перейти к покупке.

В этом году собственная рекламная система Netflix заработает во всех 12 странах, где есть подписка с рекламой.

Источник: marketingdive.com

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