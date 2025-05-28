Netflix представил новые рекламные инструменты: ИИ, персонализация и креативные форматы

Теперь вместо стратегии «идем медленно» Netflix сравнивает себя с гоночным автомобилем, который резко набирает скорость.
Netflix заключил партнерства с компаниями Experian и Acxiom. Это поможет рекламодателям точнее настраивать кампании и лучше понимать аудиторию.
Появится возможность загружать собственные данные — напрямую или через партнеров. Netflix также запускает собственную стратегию clean room. Это технология, которая защищает личные данные пользователей, но позволяет проводить аналитику и управлять показами рекламы.
Платформа активно развивает автоматический закуп рекламы и улучшает инструменты оценки.
Реклама будет выглядеть по-другому. Netflix тестирует персонализированные объявления: фон или элементы рекламы будут меняться в зависимости от того, что смотрит человек.
Скоро появятся интерактивные рекламные паузы. Пользователь сможет отсканировать QR-код или нажать на кнопку, чтобы сразу перейти к покупке.
В этом году собственная рекламная система Netflix заработает во всех 12 странах, где есть подписка с рекламой.
Источник: marketingdive.com
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