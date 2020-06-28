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Netflix представил документальный фильм с участием Каната Бейсекеева
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Сегодня в 10:21

Netflix представил документальный фильм с участием Каната Бейсекеева

На Netflix вышел документальный проект Home Game, который рассказывает о разных традиционных играх со всего мира. Казахстанский режиссер Канат Бейсекеев принял участие в качестве одного из операторов в съемках серии об игре кок бору, которую сняли в Кыргызстане.

Также в проекте приняла участие казахстанка Алена Казакова, которая выступила одним из продюсеров нескольких выпусков.

Источник фотографии: businessfm.kz

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#netflix #документальныйфильм #homegame
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