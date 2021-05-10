Netflix показал трейлер продолжения «Сейлор Мун»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер полнометражного продолжения знаменитого мультсериала «Сейлор Мун».

Видео показывает любимых героев франшизы — Такседо Маска, малышку Сейлор Чиби Мун и девятерых воинов в матросках. В фильме им придется столкнуться с новой угрозой, —

желающей захватить Землю волшебницей и ее приспешницами из «Цирка темной луны».

Картина под названием Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie появится на Netflix 3 июня. Она выйдет в двух частях. Режиссером проекта выступила японский режиссер аниме Тиаки Кон.

Источник: daily.afisha.ru