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Netflix показал трейлер продолжения «Сейлор Мун»
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Сегодня в 11:01

Netflix показал трейлер продолжения «Сейлор Мун»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер полнометражного продолжения знаменитого мультсериала «Сейлор Мун».

Видео показывает любимых героев франшизы — Такседо Маска, малышку Сейлор Чиби Мун и девятерых воинов в матросках. В фильме им придется столкнуться с новой угрозой, —

желающей захватить Землю волшебницей и ее приспешницами из «Цирка темной луны».

Картина под названием Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: The Movie появится на Netflix 3 июня. Она выйдет в двух частях. Режиссером проекта выступила японский режиссер аниме Тиаки Кон.

Источник: daily.afisha.ru

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