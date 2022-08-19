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Netflix показал новый тизер сериала «Уэнсдэй» о семейке Аддамс
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Сегодня в 10:01

Netflix показал новый тизер сериала «Уэнсдэй» о семейке Аддамс

На официальном YouTube-канале Netflix появился первый трейлер сериала о старшей дочери семейки Аддамс. В двухминутном ролике показали главную героиню шоу «Уэнсдэй», которая пытается приспособиться к жизни в старшей школе Nevermore.



Роль Уэнсдэй исполняет американская актриса Дженна Мари Ортега. Остальных членов семейки сыграли Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман и Исаак Ордоньес.

Шоураннеры открестились от идеи делать перезапуск или ремейк картин или сериалов о семейке Аддамс. Они скорее хотели создать «восьмичасовой фильм Тима Бертона». Известный режиссер выступил шоураннером нового сериала. Известно, что музыкальным оформлением шоу занимался Дэнни Элфман, который много работал над фильмами Бертона.

Источник: kanobu.ru

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