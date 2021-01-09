Netflix откроет новые студии недалеко от Сеула, чтобы выпускать больше корейских фильмов

Стриминговый сервис Netflix арендует две киностудии в южнокорейской провинции Кенгидо недалеко от Сеула, чтобы выпускать больше корейских сериалов, фильмов и телешоу.

У компании появится по меньшей мере девять новых павильонов для съемок. Шесть из них будут размещены в YCDSMC-Studio 139, их общая площадь составит около 9000 квадратных метров. Еще три площадки площадью примерно 7000 квадратных метров появятся в Samsung Studio.

«Netflix очень рад увеличить свои инвестиции в Корею и корейские фильмы и сериалы. С этими новыми студиями у Netflix появится больше возможностей, чем когда-либо, увеличить производство замечательных историй из Кореи», — сказала вице-президент Netflix по студийным операциям Эми Рейнхард.

По словам Рейнхард, студии позволят обеспечить работой многих талантливых профессионалов в киноиндустрии Южной Кореи. Среди проектов, которые реализуют на новых объектах, будет корейская адаптация испанского сериала «Бумажный дом».

Источник: daily.afisha.ru