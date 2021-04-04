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Netflix опубликовал видео со съемок второго сезона «Ведьмака»
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Сегодня в 10:33

Netflix опубликовал видео со съемок второго сезона «Ведьмака»

Стрим-сервис Netflix поделился бэкстейджем второго сезона сериала «Ведьмак». Съемки завершились в конце марта 2021-го, дата премьеры пока неизвестна.

В ролике исполнитель главной роли Генри Кавилл поблагодарил команду и подарил коллегам плакаты с автографом, письма и статуэтки с логотипом сериала.

Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрих рассказала о процессе создания сериала. По ее словам, в съемках участвовали 89 актеров и около 1200 человек персонала. В общей сложности на производство ушло 158 дней.

Источник: daily.afisha.ru

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