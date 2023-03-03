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Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Агент Элвис». Его создала Присцилла Пресли
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Сегодня в 11:14

Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Агент Элвис». Его создала Присцилла Пресли

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер анимационного сериала «Агент Элвис». Шоу, над созданием которого работала вдова Элвиса Пресли Присцилла, выйдет на платформе 17 марта.



Оно расскажет в десяти эпизодах о приключениях короля рок-н-ролла и его двойной жизни в качестве агента спецслужб. Главного героя мультсериала озвучит актер Мэттью МакКонахи.

Создателями проекта выступили Присцилла Пресли и Джон Эдди, который стал шоураннером «Агента Элвиса» наряду с Майком Арнольдом. Продюсерами сериала стали МакКонахи, Пресли, Кевин Ноэл, Флетчер Мулс, Серани Мануджиан и другие.

Источник: daily.afisha.ru

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