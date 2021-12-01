Netflix опубликовал трейлер корейского сериала «Море спокойствия»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер южнокорейского научно-фантастического сериала Goyoui bada — «Море спокойствия». Он выйдет на платформе 24 декабря.

Шоу расскажет о группе астронавтов, которые отправляются на заброшенную лунную базу. Действие сериала происходит в будущем, когда Земля сталкивается с климатическим кризисом, опустыниванием, а межпланетные путешествия становятся привычными.

Сериал основан на одноименном короткометражном фильме, выпущенном в 2014 году режиссером Чхве Хан Еном. Он же снял и многосерийный проект. Сценарий шоу ему помогла написать Пак Ын Ге.

Главные роли в «Море спокойствия» сыграли Кон Ю из «Игры в кальмара», Пэ Дуна, Ли Джун и Хо Сон Тхэ.

Источник: daily.afisha.ru