Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
netflix-opublikoval-treyler-koreyskogo-seriala-more-spokoystviya
Netflix опубликовал трейлер корейского сериала «Море спокойствия»
90
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:13

Netflix опубликовал трейлер корейского сериала «Море спокойствия»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер южнокорейского научно-фантастического сериала Goyoui bada — «Море спокойствия». Он выйдет на платформе 24 декабря.

Шоу расскажет о группе астронавтов, которые отправляются на заброшенную лунную базу. Действие сериала происходит в будущем, когда Земля сталкивается с климатическим кризисом, опустыниванием, а межпланетные путешествия становятся привычными.

Сериал основан на одноименном короткометражном фильме, выпущенном в 2014 году режиссером Чхве Хан Еном. Он же снял и многосерийный проект. Сценарий шоу ему помогла написать Пак Ын Ге.

Главные роли в «Море спокойствия» сыграли Кон Ю из «Игры в кальмара», Пэ Дуна, Ли Джун и Хо Сон Тхэ.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#южнаякорея #сериал #netflix #трейлер #дорамы
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Состояние Джеффа Безоса достигло рекордных 172 миллиардов $
734
Минтруда объявило набор на бесплатное обучение разработчиков
1899
Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в Казахстане
1033