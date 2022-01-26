Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
netflix-opublikoval-treyler-komediynogo-detektiva-murderville
Netflix опубликовал трейлер комедийного детектива Murderville
75
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:56

Netflix опубликовал трейлер комедийного детектива Murderville

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного детектива Murderville.

Главную роль в картине исполнил Уилл Арнетт. Его партнерами становятся знаменитости, которым неизвестен сценарий происходящего на экране.



Продюсером шоу выступил Кристер Джонсон, он же написал сценарий проекта. Помимо Арнетта в Murderville снялись Кен Чон, Энни Мерфи, Кумайл Нанджиани, Шэрон Стоун, Конан О’Брайен и Маршон Линч, а также Ханифах Вуд, Лилан Боуден и Филлип Смити.

Всего в первом сезоне проекта будет шесть серий. Их поставят режиссеры Иэн Моррис и Бреннан Шрофф. Премьера состоится на Netflix 3 февраля.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#netflix #детективы #чтопосмотреть #трейлер #комедия
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Нур-Султане проходит сельскохозяйственная ярмарка
1255
Грета Тунберг запустила серию вебинаров об изменении климата
866
Jaguar будет выпускать только электрические автомобили к 2025 году
1044