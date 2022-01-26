Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного детектива Murderville.

Главную роль в картине исполнил Уилл Арнетт. Его партнерами становятся знаменитости, которым неизвестен сценарий происходящего на экране.

Продюсером шоу выступил Кристер Джонсон, он же написал сценарий проекта. Помимо Арнетта в Murderville снялись Кен Чон, Энни Мерфи, Кумайл Нанджиани, Шэрон Стоун, Конан О’Брайен и Маршон Линч, а также Ханифах Вуд, Лилан Боуден и Филлип Смити.

Всего в первом сезоне проекта будет шесть серий. Их поставят режиссеры Иэн Моррис и Бреннан Шрофф. Премьера состоится на Netflix 3 февраля.

Источник: daily.afisha.ru