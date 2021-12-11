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Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Кобра Кай»
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Сегодня в 10:38

Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Кобра Кай»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Кобра Кай». Он выйдет на платформе 31 декабря и расскажет, как бывшие соперники Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс объединяются для победы на турнире по карате.

В сериале снимаются Ральф Маккьо, Уилльям Забка, Шоло Маридуэнья, Мэри Маусер, Таннер Бьюкенен, Джакоб Бертран, Мартин Коув, Пейтон Лист и Ванесса Рубио. Помимо них, в четвертом сезоне можно будет увидеть Далласа Дюпри Янга, Уну О’Брайен и Томаса Иэна Гриффита.

Источник: daily.afisha.ru

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