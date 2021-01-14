Netflix опубликовал превью фильмов 2021 года

Netflix выпустил превью своих фильмов, которые выйдут в 2021 году. Сервис обещает выпускать по одной новой картине каждую неделю.

Всего Netflix выпустит в 2021 году 70 фильмов. Вот некоторые из них.

«Армия мертвецов» — постапокалиптический экшен Зака Снайдера про отряд грабителей, которые решают обнести казино в Лас-Вегасе, несмотря на полчища зомби вокруг.

«Не смотри вверх» — комедия Адама МакКея с Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Картина расскажет про двух ученых и их попытке предупредить человечество об астероиде, который вот-вот упадет на Землю.

«Блондинка» — фильм Эндрю Доминика, который расскажет о жизни Мэрилин Монро. В роли легендарной актрисы — Ана де Армас.

«В синяках» — режиссерский дебют Холли Берри с ней же в главной роли.

«Побег из паутины» — триллер Джозефа Косински, в котором сыграли Крис Хемсворт и Майлз Теллер. По сюжету, тюремным заключенным предлагают стать добровольцами в испытании новых препаратов, а взамен обещают смягчить наказание.

«Малкольм и Мари» — драма Сэма Левинсона, режиссера сериала «Эйфория», снятая во время пандемии.

«Смертельная зона» — фантастический экшен про пилота дрона и андроида, которые пытаются предотвратить ядерный взрыв.

«Красное уведомление» — боевик со звездным актерским составом в лице Дуэйна Джонсона, Райана Рейнольдса и Галь Гадот.

«Виновный» — ремейк одноименного датского триллера. Главный герой — диспетчер службы спасения, который принимает звонок от похищенной женщины и пытается ей помочь.

«Рука божья» — новая картина Паоло Соррентино.

«Сила собаки» — драма Джейн Кэмпион о двух братьях, жестоком Филе и добродушном Джордже, которые владеют большим ранчо в Монтане.

«Женщина в окне» — экранизация одноименного романа А. Дж. Финна. Фильм Джо Райта расскажет о женщине, которая страдает агорафобией.

Источник: kinopoisk.ru