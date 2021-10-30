Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона фантастического сериала «Ведьмак». Он выйдет на платформе 17 декабря.
Новый сезон расскажет о борьбе Геральта против чудовищ, развернувшейся во вселенной сериала войне, а также попытках главного героя защитить Цири.
Главной идеей второго сезона станет внутреннее противоречие героев. Геральта из Ривии вновь сыграет Генри Кэвилл, Цири — Фрейя Аллан, Йеннифер — Аня Чалотра, Каланте — Джоди Мей, Весемира — Ким Бодниа, Лютика — Джои Бэти.Источник: daily.afisha.ru