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Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака»
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Сегодня в 10:31

Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона фантастического сериала «Ведьмак». Он выйдет на платформе 17 декабря.


Новый сезон расскажет о борьбе Геральта против чудовищ, развернувшейся во вселенной сериала войне, а также попытках главного героя защитить Цири.

Главной идеей второго сезона станет внутреннее противоречие героев. Геральта из Ривии вновь сыграет Генри Кэвилл, Цири — Фрейя Аллан, Йеннифер — Аня Чалотра, Каланте — Джоди Мей, Весемира — Ким Бодниа, Лютика — Джои Бэти.

Источник: daily.afisha.ru

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