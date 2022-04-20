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Netflix объявил даты проведения Geeked Week с анонсами будущих проектов
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Сегодня в 09:19

Netflix объявил даты проведения Geeked Week с анонсами будущих проектов

Стриминг-сервис Netflix анонсировал мероприятие под названием Geeked Week, которое пройдет с 6 по 10 июня. В рамках события будет представлена информация по различным проектам стриминга, которые выйдут в этом году.

Netflix объявил даты проведения Geeked Week с анонсами будущих проектов | Канобу

Фанатов ждут анонсы по таким сериалам как «Песочный человек», «Аркейн», «Академия Амбрелла, «Лок и ключ», а также по новому сезону шоу «Очень странные дела», One Piece и Resident Evil.

Netflix обещает, что поклонники увидят знакомых героев во время Geeked Week, трейлеры, тизеры, а также множество других интересных вещей.

Источник: kanobu.ru

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