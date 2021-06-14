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Netflix объявил актерский состав сериала по мотивам игры «Обитель зла»
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Сегодня в 10:47

Netflix объявил актерский состав сериала по мотивам игры «Обитель зла»

Стрим-сервис Netflix назвал актеров сериала, основанного на медиафраншизе «Обитель зла». Главного злодея картины Альберта Вескера сыграет Лэнс Реддик, который снимался в «Прослушке» и «Остаться в живых».

Также к шоу присоединились Элла Балинска («Ангелы Чарли»), Тамара Смарт («Артемис Фаул»), Сиена Агудонг («Форсаж 9»), Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») и Паола Нуньес («Плохие парни навсегда»). Какие им достанутся роли, пока неизвестно.

По сюжету в мире вспыхнула эпидемия опаснейшего вируса, который мгновенно превращает зараженных в зомби. Главные герои понимают, что все это может быть политическим заговором, и помимо спасения человечества, им предстоит разобраться еще и с разоблачением властей.

Источник: daily.afisha.ru

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#сериал #netflix #чтосмотреть #обительзла
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