Netflix объявил актерский состав сериала по мотивам игры «Обитель зла»

Стрим-сервис Netflix назвал актеров сериала, основанного на медиафраншизе «Обитель зла». Главного злодея картины Альберта Вескера сыграет Лэнс Реддик, который снимался в «Прослушке» и «Остаться в живых».

Также к шоу присоединились Элла Балинска («Ангелы Чарли»), Тамара Смарт («Артемис Фаул»), Сиена Агудонг («Форсаж 9»), Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») и Паола Нуньес («Плохие парни навсегда»). Какие им достанутся роли, пока неизвестно.

По сюжету в мире вспыхнула эпидемия опаснейшего вируса, который мгновенно превращает зараженных в зомби. Главные герои понимают, что все это может быть политическим заговором, и помимо спасения человечества, им предстоит разобраться еще и с разоблачением властей.