Netflix добавит функцию Shuffle Play по всему миру в первой половине 2021 года

Стриминговый сервис Netflix добавит функцию «Случайное воспроизведение» в первой половине 2021 года.

Новый сервис начали тестировать еще прошлым летом, однако теперь им смогут воспользоваться пользователи по всему миру. У функции еще нет окончательного названия: инструмент могут назвать Play Something.

Система проанализирует ранее просмотренный контент, а также добавленные в «Мой список» фильмы, шоу и сериалы и на их основе включит видео. Таким образом пользователи смогут избежать выбора, что посмотреть.

Источник: daily.afisha.ru