Netflix, Apple TV+ и HBO: что смотреть в январе на популярных стриминговых платформах

Собрали подборку новых фильмов и сериалов, которые можно будет посмотреть на популярных стриминговых платформах уже в январе.
«Калейдоскоп»
Дата премьеры: 1 января
Платформа: Netflix
«Калейдоскоп» — американская криминальная драма от создателя «Великолепной аферы» Джанкарло Эспозито. В центре сюжета грандиозное ограбление на сумму 7 миллионов долларов.
«Лживая жизнь взрослых»
Дата премьеры: 4 января
Платформа: Netflix
Сериал основан на одноименном романе Елены Ферранте. Главная героиня при помощи своей дерзкой и смелой тети Виттории знакомится с разными сторонами жизни Неаполя в 1990 годах.
«Звездные войны: Бракованная партия»
Дата премьеры: 4 января
Платформа: Disney+
«Звездные войны: Бракованная партия» — американский мультипликационный сериал по вселенной Звездных войн. История рассказывает об отряде клонов-наемников, которые обладают уникальными способностями и ищут свой собственный путь в Галактике.
«Джинни и Джорджия», 2 сезон
Дата премьеры: 5 января
Платформа: Netflix
Второй сезон популярного сериала о взаимоотношениях матери и дочери. Джорджия с дочерью переехала из провинции в Чикаго, чтобы после развода с мужем начать жизнь с чистого листа.
«Ковбой из Копенгагена»
Дата премьеры: 5 января
Платформа: Netflix
Главная героиня сериала — девушка по имени Миу, которая возвращается в Копенгаген. Она одержима местью своим врагам, но для этого ей необходимо проникнуть в криминальный мир столичного города.
«Буровая»
Дата премьеры: 6 января
Платформа: Amazon Prime Video
Действие сериала разворачивается на нефтяной платформе, которая расположена у шотландского побережья в Северном море. Группа сотрудников нефтяной платформы готовится к отправке домой, однако неожиданно накатывает таинственный туман.
«Всевидящее око»
Дата премьеры: 6 января
Платформа: Netflix
В сериале события происходят в 1830 году в военно-морской академии Вест-Пойнт, где обнаруживают тело курсанта. Дело расследует детектив Лэндор, к которому на помощь приходит кадет Эдгар Аллан По.
«Мэйфейрские ведьмы»
Дата премьеры: 8 января
Платформа: AMC
«Мэйнферийские ведьмы» — адаптация мистических романов американской писательницы Энн Райс. Роуэн Филдинг внезапно обретает сверхъестественные способности и узнает, что принадлежит древнему роду ведьм.
«Викинги: Вальгалла»
Дата премьеры: 12 января
Платформа: Netflix
В сиквеле легендарного сериала говорится о гренландском исследователе Лейфе Эрикссоне, его сестре Фрейдис Эриксдоттир и скандинавском правителе Гаральде Сигурдссоне. Герои отправляются в путешествие через океаны от Каттегата в Англию, но дорогу усложняет война, развернувшаяся между викингами и английскими королями.
«Велма»
Дата премьеры: 12 января
Платформа: HBO Max
Мультсериал посвящен жизни Велмы до вступления в корпорацию «Тайна» и встречи со Скуби и командой.
Super League: The War for Football
Дата премьеры: 13 января
Платформа: Apple TV+
Super League: The War for Football — это документальный фильм, рассказывающий о европейском профессиональном футболе. В истории авторы покажут, как создавалась «Суперлига».
«Дом с прислугой»
Дата премьеры: 13 января
Платформа: Apple TV+
Финальный сезон мистического сериала. Дороти нанимает для сына няню — молодую девушку по имени Лиенн. Вскоре после прибытия девушки в их дом пластиковая кукла оживает.
«Одни из нас»
Дата премьеры: 15 января
Платформа: HBO Max
«Одни из нас» — первый проект HBO, основанный на видеоигре. Над сценарием работали Ник Дракман — создатель сюжета The Last of Us и Крэйг Мейзин — продюсер сериала «Чернобыль».
«Мэр Кингстауна»
Дата премьеры: 15 января
Платформа: Paramount+
Сериал поднимает важные социальные темы. По сюжету главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в городе, где нет нормальной жизни.
«Шоу 90-х»
Дата премьеры: 19 января
Платформа: Netflix
Продолжение сиквела «Шоу 70-х». Китти и Ред Форман приветствуют новое поколение подростков в своем подвале, когда их внучка Лея решает провести лето в Висконсине.
«Как я встретила вашего папу»
Дата премьеры: 24 января
Платформа: Hulu
В недалеком будущем Софи рассказывает своему сыну историю о том, как она познакомилась с его отцом. События происходят в 2021 году, где главная героиня и ее сплоченная компания друзей разбираются, кто они, чего хотят от жизни и как влюбиться в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей.
«Моя пиратская свадьба»
Дата премьеры: 27 января
Платформа: Amazon Prime Video
Экстравагантная свадьба Тома и Дарси оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Теперь несостоявшиеся молодожены должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга.