Netflix, Apple TV+ и HBO: что смотреть в январе на популярных стриминговых платформах

Собрали подборку новых фильмов и сериалов, которые можно будет посмотреть на популярных стриминговых платформах уже в январе.







«Калейдоскоп»





Дата премьеры: 1 января

Платформа: Netflix

«Калейдоскоп» — американская криминальная драма от создателя «Великолепной аферы» Джанкарло Эспозито. В центре сюжета грандиозное ограбление на сумму 7 миллионов долларов.





«Лживая жизнь взрослых»





Дата премьеры: 4 января

Платформа: Netflix

Сериал основан на одноименном романе Елены Ферранте. Главная героиня при помощи своей дерзкой и смелой тети Виттории знакомится с разными сторонами жизни Неаполя в 1990 годах.





«Звездные войны: Бракованная партия»





Дата премьеры: 4 января

Платформа: Disney+

«Звездные войны: Бракованная партия» — американский мультипликационный сериал по вселенной Звездных войн. История рассказывает об отряде клонов-наемников, которые обладают уникальными способностями и ищут свой собственный путь в Галактике.





«Джинни и Джорджия», 2 сезон





Дата премьеры: 5 января

Платформа: Netflix

Второй сезон популярного сериала о взаимоотношениях матери и дочери. Джорджия с дочерью переехала из провинции в Чикаго, чтобы после развода с мужем начать жизнь с чистого листа.





«Ковбой из Копенгагена»





Дата премьеры: 5 января

Платформа: Netflix

Главная героиня сериала — девушка по имени Миу, которая возвращается в Копенгаген. Она одержима местью своим врагам, но для этого ей необходимо проникнуть в криминальный мир столичного города.





«Буровая»





Дата премьеры: 6 января

Платформа: Amazon Prime Video

Действие сериала разворачивается на нефтяной платформе, которая расположена у шотландского побережья в Северном море. Группа сотрудников нефтяной платформы готовится к отправке домой, однако неожиданно накатывает таинственный туман.





«Всевидящее око»





Дата премьеры: 6 января

Платформа: Netflix

В сериале события происходят в 1830 году в военно-морской академии Вест-Пойнт, где обнаруживают тело курсанта. Дело расследует детектив Лэндор, к которому на помощь приходит кадет Эдгар Аллан По.





«Мэйфейрские ведьмы»





Дата премьеры: 8 января

Платформа: AMC

«Мэйнферийские ведьмы» — адаптация мистических романов американской писательницы Энн Райс. Роуэн Филдинг внезапно обретает сверхъестественные способности и узнает, что принадлежит древнему роду ведьм.





«Викинги: Вальгалла»





Дата премьеры: 12 января

Платформа: Netflix

В сиквеле легендарного сериала говорится о гренландском исследователе Лейфе Эрикссоне, его сестре Фрейдис Эриксдоттир и скандинавском правителе Гаральде Сигурдссоне. Герои отправляются в путешествие через океаны от Каттегата в Англию, но дорогу усложняет война, развернувшаяся между викингами и английскими королями.





«Велма»





Дата премьеры: 12 января

Платформа: HBO Max

Мультсериал посвящен жизни Велмы до вступления в корпорацию «Тайна» и встречи со Скуби и командой.





Super League: The War for Football





Дата премьеры: 13 января

Платформа: Apple TV+

Super League: The War for Football — это документальный фильм, рассказывающий о европейском профессиональном футболе. В истории авторы покажут, как создавалась «Суперлига».





«Дом с прислугой»

Дата премьеры: 13 января

Платформа: Apple TV+

Финальный сезон мистического сериала. Дороти нанимает для сына няню — молодую девушку по имени Лиенн. Вскоре после прибытия девушки в их дом пластиковая кукла оживает.





«Одни из нас»

Дата премьеры: 15 января

Платформа: HBO Max

«Одни из нас» — первый проект HBO, основанный на видеоигре. Над сценарием работали Ник Дракман — создатель сюжета The Last of Us и Крэйг Мейзин — продюсер сериала «Чернобыль».





«Мэр Кингстауна»





Дата премьеры: 15 января

Платформа: Paramount+

Сериал поднимает важные социальные темы. По сюжету главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в городе, где нет нормальной жизни.





«Шоу 90-х»





Дата премьеры: 19 января

Платформа: Netflix

Продолжение сиквела «Шоу 70-х». Китти и Ред Форман приветствуют новое поколение подростков в своем подвале, когда их внучка Лея решает провести лето в Висконсине.





«Как я встретила вашего папу»





Дата премьеры: 24 января

Платформа: Hulu

В недалеком будущем Софи рассказывает своему сыну историю о том, как она познакомилась с его отцом. События происходят в 2021 году, где главная героиня и ее сплоченная компания друзей разбираются, кто они, чего хотят от жизни и как влюбиться в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей.





«Моя пиратская свадьба»





Дата премьеры: 27 января

Платформа: Amazon Prime Video

Экстравагантная свадьба Тома и Дарси оказывается под угрозой срыва из-за вмешательства преступников. Теперь несостоявшиеся молодожены должны спасти церемонию и вновь понять, почему любят друг друга.