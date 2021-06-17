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Netflix анонсировал производство сериала о Spotify
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Сегодня в 11:01

Netflix анонсировал производство сериала о Spotify

Netflix приступил к производству сериала о музыкальном стрим-сервисе Spotify.

Шоу из шести серий будет посвящено шведскому предпринимателю Даниелю Эку и его партнерам, которые изменили музыкальную индустрию, предложив бесплатно легальную музыку людям по всему миру.

Сериал был вдохновлен книгой журналистов Свена Карлссона и Йонаса Леийонхувуда «Против гигантов». Она рассказывает о ранних проблемах Spotify, включая уговаривание крупных лейблов, подписаться на сервис, вражде со Стивом Джобсом и конфликтах с Тейлор Свифт и Бобом Диланом. Книга переведена на несколько языков: китайский, болгарский, русский и тайский.

Премьера ожидается в 2022 году.

Источник: daily.afisha.ru

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