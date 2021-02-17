Корпорация Nestle выпустит свой первый веганский шоколад под брендом KitKat. На создание батончика, в котором вместо молока используется рисовая смесь, ушло около двух лет. В прошлые годы Nestle представила несколько альтернативных мясных продуктов.

Глава кондитерского бизнеса Nestle Александр фон Майо рассказал, что первый шоколад компании на растительной основе называется KitKat V. Его можно будет купить онлайн и в отдельных магазинах в некоторых странах, включая Великобританию. Затем возможен более широкий выпуск.

На создание батончика, в котором вместо молока используется рисовая смесь, потребовалось около двух лет. Основная проблема при создании альтернатив молочному шоколаду заключается в том, чтобы получить кремообразную текстуру при смешивании с какао и сахаром. Nestle экспериментировала не только с рисом, но еще с соей и миндалем.

Источник: incrussia.ru