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Несколько дней до BI Group Ironman Kazakhstan
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Сегодня в 11:54

Несколько дней до BI Group Ironman Kazakhstan

14 августа 2022 года в Нур-Султане пройдет международное соревнование по триатлону BI GROUP IRONMAN 70.3 ASTANA и BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN.

В этом году помимо этой дистанции или так называемой «половинки» пройдет и «полный Ironman» — BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN, который состоит из трех этапов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде на 180,25 километра и марафонского забега на 42,195 километра. На прохождение данной дистанции участникам будет дано 16,5 часов.

2200 участников из 75 стран мира уже съезжаются в столицу Казахстана. Среди участников: олимпийский чемпион Серик Сапиев, участница Олимпийских игр триатлонистка Екатерина Шатная, исполнительный директор «Алматы Марафон» Салтанат Казыбаева.

В целях эффективной организации мероприятия будут привлечены 1200 волонтеров, которые помогут гостям города и спортсменам.

В рамках международного соревнования по триатлону BI GROUP IRONMAN 70.3 Astana с 12 по 14 августа будет функционировать спортивная EXPO ярмарка, на которой можно будет приобрести спортивные товары, питание, официальную сувенирную продукцию гонки.

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#казахстан #спорт #ironman #bigroup #нурсултан
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.