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Немецкий стартап начал производить шоколад без какао, чтобы уменьшить углеродный след от шоколада
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Сегодня в 11:50

Немецкий стартап начал производить шоколад без какао, чтобы уменьшить углеродный след от шоколада

Стартап QOA придумал, как производить шоколад без какао. Для этого компания использует прецизионную ферментацию других ингредиентов. Отказ от какао позволяет уменьшить углеродный след шоколада и решить проблему использования детского труда на плантациях.

Соосновательница QOA Сара Маркварт, ученая в области пищевой науки, ранее работавшая в стартапе по производству кофе без кофе, начала с командой ученых изучать вкус какао. Они провели анализ побочных продуктов пищевого производства, таких как остатки после отжима семян подсолнечника для получения масла.

Благодаря ферментации ученые смогли понять, из чего состоит аромат какао. После ферментации конечный продукт можно обжарить и высушить, как обычное какао.

QOA начала переговоры с крупными брендами шоколада. Основная цель — заменить какао в сладостях, продаваемых в супермаркетах. Пилотные тестирования с более крупными компаниями начнутся в 2022 году.

Источник: incrussia.ru

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