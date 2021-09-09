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Неделя современного Ташкента пройдет в театре «ARTиШОК»
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Сегодня в 10:46

Неделя современного Ташкента пройдет в театре «ARTиШОК»

В преддверии открытия нового театрального сезона Большая сцена театра «ARTиШОК» будет принимать гостей из Ташкента. Программа состоит из трех вечеров, связанных с кино, театром и музыкой.

12 сентября в 20:00 на площадке театра состоится вечер Alternative Uzbekfilm – показ короткометражных фильмов сообщества независимых режиссеров Узбекистана. В Алматы для участия в фестивале BAIQONYR International Short Film Festival приехал представлять свою картину один из ведущих независимых режиссеров Узбекистана Данте Рустав. Для показа в «ARTиШОКе» будет собрана специальная программа короткого метра, где можно посмотреть работы Данте и его узбекских коллег.

16 сентября в 19:00 состоится видео показ спектакля «Семь лун» Театра Марка Вайля «Ильхом». Произведение Навои обрело сценическую жизнь в тесном сотрудничестве с российской студией SounDrama. Режиссер-постановщик — Владимир Панков.

21 сентября в 19:00 на Большой сцене состоится live-концерт группы «ЭЛЕКТРООКО» — это самый амбициозный музыкальный проект из Узбекистана, который отправляется в тур по евразийским столицам Душанбе — Бишкек — Алматы — Киев — Москва — Ташкент. Синти-поп коллектив исполняет авторскую музыку на русском языке. Команда создает синтез живых скрипок, гитар и электроники, в сочетании с ироничными и постмодернистскими текстами.

На показ короткометражного кино Alternative Uzbekfilm и видео-показ спектакля «Семь лун» вход свободный по предварительной регистрации на сайте театра. Там же можно приобрести илеты на концерт группы «ЭЛЕКТРООКО».

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#алматы #узбекистан #театр #спектакль #артишок
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