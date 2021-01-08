Не только «Монополия» и «Мафия»: 16 настольных игр для всех возрастов

ВОЗРАСТ: 3-4 ГОДА

«Чубрики»





Количество игроков: 2-5

Время игры: 10-30 минут

Развиваем внимательность и эмоциональный интеллект. Правила очень простые: нужно бросать 2 кубика: один — цвет, другой — смешная рожица. Комбинация — чубрик, которого нужно отыскать на поле среди игрушек и множества этих смешных существ. Потом повторить его позу и выражение лица. Кто успел сделать все первым — получает фишку, собрать нужно 5 одинаковых.

Если хочется немного усложнить, можно перевернуть поле и добавить еще один кубик с одеждой. На этой стороне существ больше, у них появились штаны, бабочки и шляпы. Повторять движения придется, например, за фиолетовым чубриком в одном носке.

«Паутинка»





Количество игроков: 2-5

Время игры: от 20 минут

Игра тренирует моторику, учит считать, распознавать право и лево, резать ножницами и работать в команде. Устанавливаем «цветы» и натягиваем на них «паутину», размещаем 10 букашек — они запутались в сети, теперь их нужно спасти. Чтобы помочь, аккуратно делайте разрезы ножницами — только так, чтобы паучок не упал.

В игре 3 уровня сложности: на карточках есть инструкции (например, сделать 5 разрезов), которые игроки выполняют по очереди. Нужно советоваться и договариваться — кого освободить первым, в каких местах лучше сделать надрезы. А чтобы сделать игру подвижной, можно добавить карточки с движениями: вставать и потанцевать, поменяться местами.

«Коридор для малышей»





Количество игроков: 2-4

Время игры: 10-15 минут

Это затейливый лабиринт для животных, которые хотят добраться до еды. У каждого игрока своя цветная фигура. На поле можно либо двигаться вперед, либо создавать препятствия для соперников (ставить кусты размером в 2 клетки, которые удлиняют путь). Рассчитать их можно так, что другому игроку придется делать большую петлю и возвращаться назад. Главное — быть готовым к тому, что другие тоже могут вас подставить. Игра развивает логику, учит взаимодействию с другими.

«Черепашьи бега»





Количество игроков: 2-5

Время игры: от 20 минут

Основная задача — быстрее других добраться до капусты. На старте стоят все черепашки, а потом игроки втайне узнают свои цвета. Какая черепашка кому принадлежит, до конца игры непонятно. Еще у каждого есть 5 карточек, которые позволяют перемещать фигурки (правда, не обязательно именно вашу). На них изображен «+» или «-» и цвет фишки, которую нужно переместить. И далеко не факт, что за всю игру вам хоть раз удастся подвигать свой цвет. А еще кто-то может забраться вам на спину и «кататься верхом», поэтому зевать нельзя.

Нужно включить смекалку, логику, быть внимательным и постараться первым привести черепашку к желанному капустному листу. Только после этого игроки раскрываются — интрига сохраняется до конца игры!

ВОЗРАСТ: 5-7 ЛЕТ

«День вождей»





Количество игроков: 2-6

Время игры: 20-40 минут

Правила простые: кидать кубик, выполнять задания и двигаться вперед или назад (в зависимости от успеха или, наоборот, провала). Задания действительно похожи на жизнь аборигенов: размешать сахар в чае, зажав ложку зубами, успеть наполнить стакан водой за минуту, используя для этого блюдце, или набрать в рот воды и сказать: «Всем привет!». Всего в игре 98 карточек, которые гарантируют хорошее настроение (главное, чтобы дом после этого не напоминал индейскую хижину).

Ticket to Ride Junior: Европа





Количество игроков: 2-4

Время игры: 15-30 минут

Другие части этой игры имеют ограничение «8+», но путешествовать по Европе можно начинать чуть раньше. Нужно будет собирать карты вагонов и локомотивов, выполнять задания и прокладывать путь от Эйфелевой башни до Биг-Бена.

Говорят, что это самая подходящая игра для тех, кто только начинает знакомиться с миром настолок. Здесь простые правила, красочное оформление, стратегия и авантюра. Нужно подбирать подходящие маршруты для потока товаров, срывать планы конкурентов и строить самую «выгодную» железную дорогу. Даже если дорога будет похожа на морской узел и не очень понравится пассажирам, для вас главное — прибыль и превосходство над другими железнодорожными компаниями.

«Ответь за 5 секунд. Детская»





Количество игроков: 3-6

Время игры: 20-40 минут

Это быстрая и полезная игра-викторина, в которой есть 354 карточки с 708 вопросами и смешной булькающий таймер. Механика простая: отвечаешь — двигаешься вперед. Кажется, что ответить тоже просто, но когда начинается отсчет, кажется невозможным вспомнить 2 повода съесть торт или две вещи на букву «р». На желтой стороне вопросы для 6-7 лет, а на красной — для детей чуть постарше. Три командных вида спорта, три карточные игры или три вида ветра. Если за 5 секунд ответ нашелся — можно поиграть. Еще есть взрослая версия этой игры, в нее могут играть дети от 8 лет.

«Соображарий»





Количество игроков: 2-10

Время игры: от 10 минут

Похожа на предыдущую: заставит задуматься и быстро вспомнить все. В наборе 2 колоды карт: «буквы» и «категории». Каждый игрок открывает по 1 из каждой стопки. Далее все стараются как можно быстрее назвать слово, которое подходит под выпавшую категорию и начинается с нужной буквы. Тот, кто успел сделать это первым, забирает карту категории себе. «На что вы можете посмотреть прямо сейчас» или «Что положить в карман» — это веселая настольная игра на сообразительность (удивительно, да) и реакцию.

ВОЗРАСТ: 8-11 ЛЕТ

«Бэнг»





Количество игроков: 4-7

Время игры: 20-40 минут

Если обычная мафия наскучила, можно переиграть ее на манеру Дикого Запада. Это «спагетти-вестерн» в мире настольных игр. У каждого игрока своя роль: Ангельские Глазки, Джанго, Бешеный Пес, — всего их 16. Игра динамичная и очень простая.

Задача шерифа — поймать бандитов, бандиты же, наоборот, хотят поскорее скрыться. Еще можно быть Ренегатом, цель которого — стать единственным выжившим. Для этого нужно мыслить стратегически: иногда помогать шерифу, а иногда бандитам, чтобы не попасться самому. Стопка карт — разные действия (подлечить кого-то, поменять оружие, вызвать на дуэль), в свой ход нужно просто разыгрывать их — правда, расклад не всегда ожидаем.

«Кодовые имена»





Количество игроков: 2-8

Время игры: 15-30 минут

Еще одна игра для любителей историй про шпионов и детективов.

Игроки делятся на команды, на столе выкладываются кодовые имена секретных агентов, только вот никто не знает, кто свой, а кто из логова соперников. У каждой команды есть капитан — он, конечно, знает чуть больше, поэтому помогает своим подчиненным. Его подсказка — одно слово, которое должно объединять нескольких игроков. Лист, треугольник, дыра, водолаз — примерно такая компания может собраться, и всех их нужно как-то вычислить. Ничего не понятно? Не страшно: азарт и понимание точно придут во время игры.

«Лунаси»





Количество игроков: 2-5

Время игры: 5-10 минут

Игра такая же быстрая, какой должна быть реакция. В начале у каждого по 7 карт, на каждой из них — 2 рисунка. Задача — как можно быстрее скинуть все карты: найти у себя рисунок, который совпадает с картинкой верхней карты в общей сброшенной колоде. Отвлекаться нет времени: засчитывается карта игрока, который первым успел коснуться колоды. Выбросить можно хоть все подряд, ограничений нет, но так делать получается редко. Победит здесь самый быстрый и самый удачливый игрок (да, это тоже имеет значение).

«Улей»





Количество игроков: 2

Время игры: 10-30 минут

Это игра-стратегия, где у каждого игрока есть одна пчела, три муравья, три кузнечика, два паука и два жука. Фигурки нужно перемещать, у каждой из них — своя траектория передвижения (например, пчела может двигаться на одну клетку, но может еще на кого-нибудь забраться). Цель — окружить пчелу-королеву соперника. Напоминает шахматы, только здесь фигурки двух команд друг от друга не отделяются, они же все-таки из одного улья.

Небольшое преимущество: игрового поля здесь нет, поэтому играть можно абсолютно в любом месте.

ВОЗРАСТ: 10-12 ЛЕТ

«Находка для шпиона»





Количество игроков: 3-12

Время игры: от 8 минут

Представим, что вы в офисе секретных агентов или в спортивном зале на физкультуре. А один из вас — шпион, который не знает локацию. Ему нужно выполнить задание — угадать, куда он попал, а задача «местных жителей» — вычислить этого агента.

По очереди игроки задают друг другу вопросы: «Соленое или сладкое?», «Сухо или мокро?», «Ты был там в этом месяце?» — все, чтобы не дать шпиону вычислить место и понять, знает ли человек, о чем идет речь.

Эта игра построена на блефе, интуиции и внимательности. Один раунд длится 8 минут, за это время игрокам нужно назвать имя самозванца, а ему — назвать местоположение. В вашем распоряжении целых 30 локаций, куча эмоций и общения!

«Эволюция»





Количество игроков: 2-4

Время игры: 30-60 минут

Стратегическая игра, в которой можно взять под контроль жизнь на нашей планете. Разные виды животных развиваются в процессе игры, а выживает тот, у кого появилось больше способностей. Им нужно адаптироваться к климатическим условиям и прятаться от хищников, искать еду и приобретать новые умения (виды можно скрещивать, делать из хищников травоядных или наоборот).

Учитесь действовать сообща, чтобы объединиться против одного опасного животного, или ешьте одно и то же, чтобы сэкономить запасы. Эта борьба за выживание видов основана на стратегии, дипломатических отношениях и эрудиции.

«Активити»





Количество игроков: 3-16

Время игры: 40-60 минут

Игра старая, но популярности не теряет уже больше 25 лет. Что-то между «Сломанным телефоном», шарадами и «Крокодилом». Здесь команды соревнуются в угадывании слов и словосочетаний на время. «Шампунь против перхоти», «гардины», «реальная опасность» или «нефтяная скважина» — все это нужно объяснить синонимами, жестами или рисунками. Чем больше слов угадает команда, тем больше получит очков. В коробке 4400 карточек, все они разной степени сложности.

«Эго»





Количество игроков: 2-6

Время игры: 20-60 минут

Не на логику, не на реакцию и не на пространственное мышление. Это игра для компании о самой компании. Вы узнаете много нового о друзьях, попробуете посмотреть на мир их глазами. Здесь главное не результат, а процесс.

Ведущий зачитывает карточку с вопросом (например, «Тебе есть о чем сожалеть?»). У каждого есть 3 фишки, которые соответствуют вариантам ответов («Конечно», «Есть несколько вещей» и «У меня нет никаких сожалений»). Он кладет правильный ответ тыльной стороной, чтобы остальные не видели его, их задача — угадать, какой же из 3 вариантов ближе ведущему. Ставки делаются тайно, потом вскрываются. Проверим, все ли вы знаете о друзьях?





Источник: mel.fm