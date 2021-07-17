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Не только Grammy: 11 казахстанцев, достигших успеха в спорте и культуре
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Удивительный Казахстан

Сегодня в 12:59

Не только Grammy: 11 казахстанцев, достигших успеха в спорте и культуре

Олимпиада


Первый Олимпийский чемпион казахского происхождения — Алжан Мусурбекович Жармухамедов. Он завоевал свой титул на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году в составе сборной СССР.

Алжан Мусурбекович Жармухамедов.jpg

Первое олимпийское золото независимого Казахстана принес лыжник Владимир Смирнов в 1994 году на Олимпиаде в Лиллехаммере.

Владимиру Смирнову и казахстанской легкоатлетке Ольге Рыпаковой принадлежит уникальное достижение. Они единственные казахстанские спортсмены, которые завоевали комплект: «золото», «серебро» и «бронза».

olgarypakova_official


Ла-Манш


Ержан Есимханов — первый казахстанец, преодолевший Ла-Манш в 2019 году. Заплыв длиною в 34 километра продлился 14 часов и 21 минуту.


IRONMAN


Айдын Рахимбаев — первый казахстанец, который поднял флаг страны на чемпионате мира IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP Kailua-Kona 2017, Hawaii.

айдын рахимбаев.jpg


Le Tour de France

Первый казахстанец, одержавший победу на Le Tour de France — Александр Винокуров. Ему покорился горный девятый этап из Ле-Бур-д'Уазан в Гап.

alexandrvinokurov


Гимнастика


Нелли Владимировна Ким — первая гимнастка в истории Олимпийских игр, которая получила максимальную оценку в 10 баллов за вольные упражнения и опорный прыжок. В 1999 году Нелли Ким была включена в Международный зал славы гимнастики, который находится в американском Оклахома-Сити.


Каскадерский «Оскар»


Первой каскадерской группой из Казахстана, получившей награду Taurus, стала NOMAD STUNTS. Награда была присуждена за лучшую постановку трюков в фильме «Томирис» в 2020 году.

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Каннский фестиваль


Первый в истории Казахстана приз на Каннском фестивале за «Лучшую женскую роль» получила Самал Еслямова за роль в фильме «Айка» в мае 2018 года.


Казахстанский Гамбит


Жансая Абдумалик — первая шахматистка Казахстана, добившаяся статуса мужского международного мастера по шахматам. Она завоевала титул после участия в турнире World Open 2017 в США.

zhansaya_abdumalik


CS:GO


Первый казах-победитель Major по CS:GO — Абай HObbitt Хасенов. Он добился победы на турнире PGL 2017 Krakоw Major Championship, проходившем в Польше, в составе команды Gambit Esports.

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