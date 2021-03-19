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Названы сроки появления новых моделей iPad Pro от Apple
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Сегодня в 10:42

Названы сроки появления новых моделей iPad Pro от Apple

Агентство Bloomberg сообщило о планах Apple представить обновленную линейку планшетов iPad Pro в апреле этого года.

Модели сохранят размеры своих предшественников, будут 11 и 12,9 дюймов (27,9 и 32,7 сантиметра). На большом планшете применят технологию mini-LED, это улучшит качество, яркость и контрастность изображения на экране.

На всех новых iPad Pro будет улучшенный процессор. По сведениям источников издания, он не будет уступать в мощности представленному в ноябре быстрому чипу M1.

Источник: rb.ru

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