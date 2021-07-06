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Названы самые высокооплачиваемые специальности на удаленке
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Сегодня в 11:13

Названы самые высокооплачиваемые специальности на удаленке

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и назвали самые высокооплачиваемые удаленные вакансии с заработной платой от 60 тысяч рублей в России.

Больше всего среди «удаленщиков» получает менеджер по продукту. Специалист этой сферы с опытом работы от двух лет может получать до 300 тысяч рублей. Данные исследования есть в распоряжении RB.

Высокую зарплату предлагают специалистам IT-сферы. К примеру, backend-разработчику с опытом работы от трех лет работодатели готовы предложить от 280 тысяч рублей, ведущему специалисту по защите информации с опытом работы от двух лет — до 210 тысяч рублей в месяц.

Менеджер по массовому подбору персонала на вахту тоже может рассчитывать на высокий заработок. За подбор кандидатов и первичные телефонные собеседования работодатель готов платить до 200 тысяч рублей в месяц. На аналогичную сумму может рассчитывать и менеджер по оптовым продажам.

Диспетчеру с опытом работы, обладающим навыками работы с программами на ПК и ГЛОНАСС готовы платить до 180 тысяч рублей. Специалист по контекстной рекламе с опытом работы от года в digital-сфере может получать от 60 до 130 тыс. рублей.

Источник: rb.ru

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#работа #вакансии #it #удаленнаяработа #менеджерпопродукту
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