Названы самые высокооплачиваемые специальности на удаленке

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и назвали самые высокооплачиваемые удаленные вакансии с заработной платой от 60 тысяч рублей в России.

Больше всего среди «удаленщиков» получает менеджер по продукту. Специалист этой сферы с опытом работы от двух лет может получать до 300 тысяч рублей. Данные исследования есть в распоряжении RB.

Высокую зарплату предлагают специалистам IT-сферы. К примеру, backend-разработчику с опытом работы от трех лет работодатели готовы предложить от 280 тысяч рублей, ведущему специалисту по защите информации с опытом работы от двух лет — до 210 тысяч рублей в месяц.

Менеджер по массовому подбору персонала на вахту тоже может рассчитывать на высокий заработок. За подбор кандидатов и первичные телефонные собеседования работодатель готов платить до 200 тысяч рублей в месяц. На аналогичную сумму может рассчитывать и менеджер по оптовым продажам.

Диспетчеру с опытом работы, обладающим навыками работы с программами на ПК и ГЛОНАСС готовы платить до 180 тысяч рублей. Специалист по контекстной рекламе с опытом работы от года в digital-сфере может получать от 60 до 130 тыс. рублей.

Источник: rb.ru