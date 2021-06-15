Названы самые безопасные авиакомпании мира

Немецкий исследовательский центр JACDEC назвал самые безопасные авиакомпании 2021 года. В топ-3 — Finnair, Scoot Tigerair, Norwegian Air Shuttle.
Сейчас рейтинг выглядит так:
— Finnair, Финляндия
— Scoot Tigerair, Сингапур
— Norwegian Air Shuttle, Норвегия
— Emirates, ОАЭ
— Air Europa, Испания
— Transavia, Нидерланды
— Etihad Airways, ОАЭ
— Virgin Atlantic Airways, Великобритания
— KLM, Нидерланды
— Jetstar Airways, Австралия.
Все компании оценивали по 33 критериям, среди которых возраст парка самолетов, результаты проверки безопасности полетов IATA, статистика нештатных ситуаций и другие. Рейтинг JACDEC публикуется с 1973 года.Источник: 34travel.me