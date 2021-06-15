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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Названы самые безопасные авиакомпании мира
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Сегодня в 11:22

Названы самые безопасные авиакомпании мира

Немецкий исследовательский центр JACDEC назвал самые безопасные авиакомпании 2021 года. В топ-3 — Finnair, Scoot Tigerair, Norwegian Air Shuttle.

Сейчас рейтинг выглядит так:

— Finnair, Финляндия

— Scoot Tigerair, Сингапур

— Norwegian Air Shuttle, Норвегия

— Emirates, ОАЭ

— Air Europa, Испания

— Transavia, Нидерланды

— Etihad Airways, ОАЭ

— Virgin Atlantic Airways, Великобритания

— KLM, Нидерланды

— Jetstar Airways, Австралия.

Все компании оценивали по 33 критериям, среди которых возраст парка самолетов, результаты проверки безопасности полетов IATA, статистика нештатных ситуаций и другие. Рейтинг JACDEC публикуется с 1973 года.

Источник: 34travel.me

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#путешествия #авиакомпании #безопасность #авиаперелеты
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