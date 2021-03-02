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Названы победители премии «Золотой глобус»
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Сегодня в 11:07

Названы победители премии «Золотой глобус»

В США прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Награду за лучший драматический фильм получила картина «Земля кочевников», а ее создательница, китаянка Хлоя Чжао, была удостоена премии за лучшую режиссерскую работу.

В номинации «Лучший мюзикл/комедия» победил «Борат-2». Саша Барон Коэн, сыгравший в нем главную роль, получил награду как лучший комедийный актер. Премия за лучшую женскую роль в комедии или мюзикле досталась Розамунд Пайк (фильм «Аферистка»).

Лучшей актрисой драматического кино была признана Андра Дей («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), лучшим актером — Чедвик Боузман посмертно («Ма Рейни: Мать блюза»). Приз за лучший сценарий получил Аарон Соркин («Суд над чикагской семеркой»).

В категории «Лучший анимационный фильм» победила «Душа», в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» — «Минари». Лучшим драматическим сериалом стала «Корона», лучшим комедийным телесериалом — «Шиттс Крик», лучшим мини-сериалом — «Ход королевы».

78-я церемония вручения «Золотого глобуса» проходила по видеосвязи из Нью-Йорка и Беверли-Хиллз. Традиционно премию вручают в начале января, но из‑за пандемии мероприятие отложили почти на два месяца.

Источник: daily.afisha.ru

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