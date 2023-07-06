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Названы победители премии Golden Trailer Awards
202
Главный

03.07.2023

Названы победители премии Golden Trailer Awards

С 1999 года в Америке каждый год проходит премия Golden Trailer Awards, на которой маркетологи из сферы кино и телевидения получают почетные награды за свои достижения.

В конкурсе заявлено свыше 60 категорий, в каждую из которых наравне с высокобюджетными блокбастерами от ведущих студий мира попадают независимые проекты. Проморолики представленных участников разделяются в зависимости от их жанров и прочих характеристик. Все видео отсматривает группа профессионалов. Как правило, в жюри премии входят режиссеры, продюсеры, боссы крупных кинокомпаний, критики, создатели спецэффектов и представители разных других цехов производства.

В ночь с 29 на 30 июня в Лос-Анджелесе прошла традиционная церемония вручения призов. Для всех, кто следит за развитием отечественной креативной индустрии, она оказалась примечательна тем, что комиссия выделила трейлер ТНТ4. Работа развлекательного канала стала фаворитом в номинации «Лучший иностранный ТВ-спот для художественного фильма». Победоносный ролик рекламирует цикл летних показов, поэтому в него вошли фрагменты нескольких кинолент. Но с помощью с помощью необычных переходов сцены из «Острова проклятых», «Омерзительной восьмерки», «Очень страшного кино», «После прочтения сжечь» и других картин сплетаются друг с другом воедино.

Промо «Джона Уик 4» признали лучшим среди всех полнометражных картин, а рекламу «Человека-паук: Паутина вселенных» поставили на первое место в категории анимационных лент. В разделе с драмами приза удостоился «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, в комедийной рубрике топ возглавил «Кокаиновый медведь», а за самое захватывающее зрелище в жанре хоррор похвалили авторов «Улыбки». Полный список лауреатов размещен на официальном сайте премии.

Источник: srsly.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.