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Названы лучшие страны для фрилансеров
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Сегодня в 11:00

Названы лучшие страны для фрилансеров

Удаленная работа стала способом получать деньги для огромного количества людей из-за пандемии. Британская компания финансовых технологий Tide решила выяснить, в каких странах лучшего всего жить и работать фрилансерам и цифровым кочевникам.

При составлении рейтинга учитывали восемь разных факторов: качество жизни или индекс счастья, скорость и доступность интернета, уровень правовой защиты, востребованность фрилансеров на рынке, наличие коворкинг-пространств для фрилансеров, стоимость жизни, гендерный разрыв в оплате труда.

Согласно рейтингу, десятку лучших стран для фрилансеров возглавил Сингапур. Здесь самый лучший скоростной интернет, наибольший спрос на фрилансеров, а также наибольшее количество коворкингов на душу населения. На втором месте — Новая Зеландия. Здесь более дорогой интернет, но это компенсируется хорошими показателями индекса счастья и гендерного разрыва в оплате труда. Третье место — Испания. Преимуществом этой страны для фрилансеров является гораздо более доступная стоимость жизни, чем в предыдущих двух.

Источник: tengritravel.kz

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