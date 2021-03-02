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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Названы лучшие рестораны России
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Сегодня в 11:09

Названы лучшие рестораны России

Названы победители независимой ресторанной премии Wheretoeat Russia 2021. В десятку лучших вошли заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Также специальными номинациями отмечены профессионалы отрасли.

Лучшие рестораны России 2021:

Birch, Санкт-Петербург

Harvest by Duoband, Санкт-Петербург

Twins Garden Moscow, Москва

White Rabbit, Москва

Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург

«Угли-Угли», Краснодар

«Горыныч», Москва

LEO Wine & Kitchen, Ростов-на-Дону

«Северяне», Москва

Cococouture, Санкт-Петербург.

Источник: rb.ru

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