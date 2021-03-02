Названы лучшие рестораны России

Названы победители независимой ресторанной премии Wheretoeat Russia 2021. В десятку лучших вошли заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Также специальными номинациями отмечены профессионалы отрасли.
Лучшие рестораны России 2021:
Birch, Санкт-Петербург
Harvest by Duoband, Санкт-Петербург
Twins Garden Moscow, Москва
White Rabbit, Москва
Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург
«Угли-Угли», Краснодар
«Горыныч», Москва
LEO Wine & Kitchen, Ростов-на-Дону
«Северяне», Москва
Cococouture, Санкт-Петербург.Источник: rb.ru