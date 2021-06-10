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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Названы лучшие города для жизни в 2021 году
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Сегодня в 10:53

Названы лучшие города для жизни в 2021 году

Исследовательская организация Economist Intelligence Unit представила Global Liveability Index 2021, в котором 140 городов оцениваются по качеству жизни.

Города Азиатско-Тихоокеанского региона доминировали в топ-10 Global Liveability Index в 2021 году, даже несмотря на то, что пандемия привела к снижению общей пригодности для жизни во всем мире.

Окленд, Новая Зеландия (96,0)

Осака, Япония (94,2)

Аделаида, Австралия (94,0)

Веллингтон, Новая Зеландия (93,7)

Токио, Япония (93,7)

Перт, Австралия (93,3)

Цюрих, Швейцария (92,8)

Женева, Швейцария (92,5)

Мельбурн, Австралия (92,5)

Брисбен, Австралия (92,4)

Источник: incrussia.ru

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