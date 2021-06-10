Названы лучшие города для жизни в 2021 году

Исследовательская организация Economist Intelligence Unit представила Global Liveability Index 2021, в котором 140 городов оцениваются по качеству жизни.

Города Азиатско-Тихоокеанского региона доминировали в топ-10 Global Liveability Index в 2021 году, даже несмотря на то, что пандемия привела к снижению общей пригодности для жизни во всем мире.

Окленд, Новая Зеландия (96,0)

Осака, Япония (94,2)

Аделаида, Австралия (94,0)

Веллингтон, Новая Зеландия (93,7)

Токио, Япония (93,7)

Перт, Австралия (93,3)

Цюрих, Швейцария (92,8)

Женева, Швейцария (92,5)

Мельбурн, Австралия (92,5)

Брисбен, Австралия (92,4)

Источник: incrussia.ru