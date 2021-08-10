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Названы лучшие аэропорты мира
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Сегодня в 10:53

Названы лучшие аэропорты мира

Опубликован рейтинг World’s Top 100 Airports 2021, в котором определяются 100 лучших аэропортов мира.

Британская частная консалтинговая компания Skytrax составила рейтинг на основе опроса пассажиров из 100 стран, которые оценили 500 аэропортов. При определении лучших аэропортов мира учитывалась инфраструктура, наличие очередей, сервис и отношение персонала к пассажирам.

Так, первое место в списке занял международный аэропорт Хамад в Дохе (Катар), на втором месте аэропорт Ханеда в Токио (Япония), на третьем — сингапурский аэропорт Чанги, на четвертом — международный аэропорт Инчхон в Южной Корее. Закрывает пятерку лидеров японский международный аэропорт в городе Нарита.

В топ-100 из стран СНГ вошел аэропорт Баку — 51-е место, московский Шереметьево — 57-е место и авиагавань Екатеринбурга — на последнем месте.

Источник: tengritravel.kz

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#аэропорт #сингапур #япония #катар #рейтинг
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