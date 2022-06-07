Названы лауреаты премии MTV Movie and TV Awards 2022

Премия прошла в Санта-Монике, штат Калифорния.
Основные награды:
— Лучший фильм: «Человек-паук: Нет пути домой»
— Лучшее тв-шоу: «Эйфория»
— Лучшая роль: Том Холланд — «Человек-паук: Нет пути домой»
— Лучшее выступление в тв-шоу: Зендея — «Эйфория»
— Лучший герой: Скарлетт Йоханссон — «Черная вдова»
— Лучший злодей: Дэниел Рэдклифф «Затерянный город»
— Лучший поцелуй: Пупи и змея — «Чудаки навсегда»
— Лучшая комедийная роль: Райан Рейнольдс — «Главный герой»
— Прорывной перформанс: Софи Ди Мартино — «Локи»
— Лучший бой: Кэсси против Мэдди — «Эйфория»
— Самый пугающий перформанс: Дженна Ортега
— Лучшая команда: Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон
— Лучшая песня: Дженнифер Лопес — On My Way
— Награда поколения: Дженнифер Лопес
— Премия «Комедийный гений»: Джек Блэк.
Награды вне эфира:
— Лучший реалити-сериал: Selling Sunset
— Лучший конкурсный сериал: «Королевские гонки РуПола»
— Лучшее шоу о стиле жизни: Selena + Chef
— Лучший новый сериал без сценария: The D’Amelio Show
— Лучшая звезда реалити-шоу: Кришелл Стауз — Selling Sunse
— Лучший роман в реалити-шоу: Лорен и Алексей Броварник — Loren & Alexei: After the 90 Days
— Лучшее ток-шоу/тематическое шоу: «Ночное шоу с Джимми Фэллоном»
— Лучший ведущий: Келли Кларксон
— Прорывная звезда из социальных сетей: Белла Порч — @bellapoarch на TikTok
— Лучшее возвращение в реалити: Пэрис Хилтон — Cooking with Paris и Paris in Love
— Лучший музыкальный документальный фильм: Olivia Rodrigo: driving home 2 u.
Источник: afisha.uz