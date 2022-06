Названы лауреаты премии MTV Movie and TV Awards 2022

Премия прошла в Санта-Монике, штат Калифорния.

Основные награды:

— Лучший фильм: «Человек-паук: Нет пути домой»

— Лучшее тв-шоу: «Эйфория»

— Лучшая роль: Том Холланд — «Человек-паук: Нет пути домой»

— Лучшее выступление в тв-шоу: Зендея — «Эйфория»

— Лучший герой: Скарлетт Йоханссон — «Черная вдова»

— Лучший злодей: Дэниел Рэдклифф «Затерянный город»

— Лучший поцелуй: Пупи и змея — «Чудаки навсегда»

— Лучшая комедийная роль: Райан Рейнольдс — «Главный герой»

— Прорывной перформанс: Софи Ди Мартино — «Локи»

— Лучший бой: Кэсси против Мэдди — «Эйфория»

— Самый пугающий перформанс: Дженна Ортега

— Лучшая команда: Том Хиддлстон, Софи Ди Мартино и Оуэн Уилсон

— Лучшая песня: Дженнифер Лопес — On My Way

— Награда поколения: Дженнифер Лопес

— Премия «Комедийный гений»: Джек Блэк.

Награды вне эфира:

— Лучший реалити-сериал: Selling Sunset

— Лучший конкурсный сериал: «Королевские гонки РуПола»

— Лучшее шоу о стиле жизни: Selena + Chef

— Лучший новый сериал без сценария: The D’Amelio Show

— Лучшая звезда реалити-шоу: Кришелл Стауз — Selling Sunse

— Лучший роман в реалити-шоу: Лорен и Алексей Броварник — Loren & Alexei: After the 90 Days

— Лучшее ток-шоу/тематическое шоу: «Ночное шоу с Джимми Фэллоном»

— Лучший ведущий: Келли Кларксон

— Прорывная звезда из социальных сетей: Белла Порч — @bellapoarch на TikTok

— Лучшее возвращение в реалити: Пэрис Хилтон — Cooking with Paris и Paris in Love

— Лучший музыкальный документальный фильм: Olivia Rodrigo: driving home 2 u.

