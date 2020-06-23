Названы главные технологии десятилетия

Исследование Digital Leader, PwC, IDC и «Крок» показало, что к 2030 году наибольшее влияние на бизнес окажет внедрение искусственного интеллекта. Через десять лет больше половины сотрудников будут работать удаленно.

В исследовании приняли участие более 160 руководителей и менеджеров из компаний, вовлеченных в цифровую транcформацию.

Первое место среди наиболее значимых технологий десятилетия занимает искусственный интеллект и машинное обучение — AI&ML. Также в тройку технологий, которые будут изменять традиционные бизнес-процессы, вошли Интернет вещи — IoT и роботизация — RPA.

Выяснилось, что внедрение этих технологий приведет к тому, что через 10 лет до 50% работников заменят роботы. Об этом заявили 89% опрошенных. В первую очередь, это может коснуться таких профессий, как операторы колл-центров, продавцы, кассиры, консультанты, бухгалтеры, водители, машинисты и секретари.

Наиболее востребованными окажутся ИТ-специалисты, инженеры, врачи, биоинженеры и генетики, аналитики данных, специалисты по информационной безопасности, а также психологи и учителя.

По мнению экспертов, участвовавших в опросе, к 2030 году в России появится налог или лицензия на искусственный интеллект, а также маркетплейс моделей искусственного интеллекта. Кроме того, они сошлись во мнении, что в течение ближайших пяти лет можно будет бесконтактно считывать информацию о собеседнике на офлайн-мероприятиях.

Большинство респондентов отметили, что наиболее успешно сейчас процессы цифровизации протекают в отраслях:

— финансовый сектор

— ритейл и FMCG

— телеком

—медиа и развлечения.

Исследование показало, что главный барьер на пути цифровой трансформации — это негибкость бизнес-процессов. Он же будет препятствовать инновационному развитию через 10 лет. Также снизят эффективность цифровых процессов отсутствие финансирования и кадровый дефицит.

США и Китай продолжат лидировать в сфере цифровизации через 10 лет, отмечают респонденты. Также, по их мнению, влияние на развитие технологий окажут Япония, Сингапур, Россия, страны Европы и Ближнего Востока, Израиль, Индия, Южная Корея, Канада.

Источник: rb.ru