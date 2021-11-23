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Назван лучший молодой футболист Европы 2021 года
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Сегодня в 11:02

Назван лучший молодой футболист Европы 2021 года

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педро Гонсалес Лопес, более известный как Педри, стал лауреатом премии Golden Boy, которая вручается изданием Tuttosport.

Приз вручается лучшему молодому игроку не старше 21 года, выступающему в Европе. Официальная церемония вручения пройдет 15 декабря в Турине.

Из 40 голосующих авторитетных журналистов со всего мира сразу 24 поставили его на первое место, еще девять — на второе и три — на третье. Испанец набрал 318 баллов и уверенно финишировал на первом месте.

Педри — бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года, а также лучший молодой игрок турнира. Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в Токио. В возрасте 18 лет вошел в список 30 футболистов, номинированных на «Золотой мяч» 2021 года. Считается одним из самых талантливых игроков своего поколения.

Источник: tengrinews.kz

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