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Наука на YouTube: 10 каналов с лекциями от ученых и экспертов в разных областях
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Сегодня в 12:00

Наука на YouTube: 10 каналов с лекциями от ученых и экспертов в разных областях

Площадка YouTube известна не только развлекательным, но и научным контентом. Мы собрали список из самых интересных каналов, ведущие или гости которых — ученые и эксперты, которые делятся самой актуальной информацией в своих областях.


«ПостНаука»


«ПостНаука» — это проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые ее создают. Команда начала свою работу в 2012 году. За это время были опубликованы более 3 500 материалов, из них почти 2000 — видео о научных достижениях и важных современных технологиях. В проекте приняло участие более 800 ученых из разных исследовательских областей, в том числе нобелевские лауреаты и представители зарубежной науки.


«Курилка Гуттенберга»




«Курилка Гуттенберга» — это образовательный проект, который изначально затевался как неформальный клуб любителей научно-популярной литературы. Количество и масштаб встреч росли быстро, и в 2015 году было принято решение создать YouTube-канал. Сегодня ребята собирают ученых со всех областей науки, от литературы до нейронауки. Помимо лекций на канале есть ролики в формате интервью, где люди рассказывают, почему пошли в науку.


«Антропогенез»




«Антропогенез» — крупнейший российский научно-просветительский портал, посвященный антропологии, генетике и эволюции человека. Он стартовал в 2010 году по инициативе научного журналиста Александра Соколова и антрополога Станислава Дробышевского. Главные задачи проекта — просвещение и борьба с лженаукой. На площадке YouTube команда выкладывает ролики с участием специалистов по разным темам. Кстати, под эгидой портала реализуется конференция «Ученые против мифов», на которой специалисты выступают с опровержениями известных заблуждений.


SciOne




За проектом SciOne стоит команда энтузиастов-волонтеров: молодых ученых, журналистов, инженеров, художников и просто творческих людей. Основная деятельность ребят сосредоточена на YouTube. Здесь есть несколько интересных плейлистов: «Ковчег идей», где ученые объясняют фундаментальные основы науки; «Эксперты» — выпуски с известными популяризаторами науки; «Пушка» — дайджест самых интересных новостей, прорывов и экспериментов в науке и технологиях.


«Наука 2.0»




Популярно-образовательный канал о достижениях мировой науки. Над контентом работает большой авторский коллектив, задача которого рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и открытиях. В своей работе создатели «Науки» применяют все современные аудиовизуальные технологии и средства, позволяющие решить главную задачу — легко и доступно рассказать зрителям о мире научных открытий, изобретениях, достижениях и новых технологиях.


Vert Dider




Vert Dider — волонтерский проект, занимающийся переводом и озвучиванием научно-популярных видео. Студия получила разрешение на перевод и озвучивание их видео от ряда крупных образовательных каналов. Среди них: Veritasium, AsapScience, MinutePhysics, Fraser Cain. Ребятам удалось перевести несколько больших курсов лекций от именитых ученых, таких как Роберт Сапольск и Ричард Фейнман.


Центр «Архэ»

Культурно-просветительский центр «Архэ» был создан в 2013 году как площадка для живого интеллектуального общения. После успеха первых встреч был запущен YouTube-канал, на который выкладывались записи и трансляции выступлений ученых из разных областей. На сегодняшний день проведено более 3000 лекций, большая часть из которых представлена и на площадке YouTube. Главная особенность канала — живые трансляции, во время которых можно задать вопрос ученому.


«Заходит ученый в бар»




«Заходит ученый в бар» — это YouTube-шоу, в котором молодые ученые общаются с ведущим и отвечают на популярные вопросы из своей научной области. Новые выпуски выходят каждую неделю, их темы разнообразны, от параллельных вселенных и киборгов до генетики. Ребята также ведут подкаст «Брейншторм», в котором вместе с учеными и экспертами устраивают мозговой штурм, пытаясь ответить на сложные вопросы.


«НаукаPRO»




Канал с лекциями от ученых и специалистов в своих областях. Контент состоит из коротких роликов, репортажей, интервью, лекций и многого другого. Проект «НаукаPRO» ставит перед собой задачу популяризовать рациональное и критическое мышление и познакомить широкую аудиторию с последними открытиями в области науки.


Big Think




Англоязычный YouTube-канал с короткими роликами, в которых ученые делятся актуальной информацией в своей сфере. Экспертами выступают действительно интересные люди. Среди гостей — Нил Де Грасс Тайсон, Митио Каку, Ричард Докинз и многие другие. Отличный вариант не только узнать что-то новое, но и подтянуть свой английский.

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