Наука, игры и пранки: самые популярные YouTube-каналы на русском языке

На YouTube сотни каналов и тысячи часов видео-контента. Собрали для вас самые интересные каналы в русскоязычном сегменте.





Количество подписчиков: 36 700 000

Влад Бумага запустил свой канал в 2014 году и прославился благодаря масштабным роликам в формате челленджей и пранков для детской аудитории.



Осенью этого года интерес к каналу подогрело «исчезновение» блогера. Вместо него контент продолжали снимать коллеги. Фанаты даже строили теории о том, куда мог пропасть Влад. Однако в одном из последних видео Бумагу «нашли», и теперь канал продолжает жить обычной жизнью.





Количество подписчиков: 19 600 000

Юрий Янив создал YouTube-канал в 2012 году. Его главным лицом стал кот по имени Куки. Формат роликов — полезные советы, лайфхаки и другие познавательно-развлекательные видео.





Количество подписчиков: 12 200 000

Основной жанр роликов на канале — «летсплей», прохождение компьютерных игр и их комментирование.

Первое видео было опубликовано Куплиновым в 2013 году. Уже через год количество подписчиков превысило сто тысяч, а в 2021 канал получил бриллиантовую кнопку за десять миллионов.

Последние игры, пройденные на канале: Five Nights at Freddy’s и Happy’s Humble Berger Farm.





Количество подписчиков: 10 100 000

Валентин Петухов начинал карьеру YouTube-блогера с обзоров мобильных игр и приложений для iOS и Android, а после перешел на обзор техники. Первый миллион канал набрал в 2015 году.

Wylsacom считается самым популярным каналом в России о технологиях и новинках мира IT. К декабрю этого года количество подписчиков перевалило за десять миллионов, а суммарные просмотры за два миллиарда.





Количество подписчиков: 9 720 000

Юрий Дудь, бывший главный редактор сайта Sports.ru, ведущий YouTube-шоу, в котором берет интервью у музыкантов, политиков, деятелей интернета, культуры и кино. Блогер признается, что формат был разработан, чтобы попробовать себя в чем-то, кроме спорта, но со временем вырос в постоянное занятие.

Выпуски выходят практически каждую неделю, за исключением перерывов между сезонами, представляя собой откровенный разговор с героем продолжительностью от сорока минут до полутора часов. Гостями «вДудя» становились Айсултан Сеитов, Нурлан Сабуров, Евгений Чебатков, «Ирина Кайратовна».





Количество подписчиков: 7 270 000

На YouTube-канале одновременно выходят несколько шоу. В формате Roast Battle молодые комики бьются за денежный приз, «прожаривая» друг друга, а в «По хатам» комик Гурам Амарян приходит в гости к знаменитостям и оценивает вещи.

Самое популярное — «Что было дальше?». В нем комики Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков слушают историю из жизни приглашенного гостя и пытаются при этом угадать ее финал.





Количество подписчиков: 7 120 000

«Сыендук» — ник блогера Дмитрия Карпова. На канале он выкладывает юмористические обзоры кино, сериалов, мультфильмов и компьютерных игр.

После выхода первых серий «Гравити Фолз» Дмитрий начал создавать любительскую озвучку, а с декабря 2013 года начал переводить «Рик и Морти». С четвертого сезона Сыендук — официальный голос мультсериала.





Количество подписчиков: 5 370 000

Амине Малгаждар десять лет, она маленький вайнер, блогер и актриса. Контент ее канала состоит из челленджей, влогов и вайнов. Помимо YouTube уже снялась в нескольких полнометражных фильмах.

У нее есть две сестренки — Аружан и Адия, которые появляются практически во всех видео на канале.





Количество подписчиков: 5 290 000

Антон — трэвел-блогер, ведущий и диджей. Известность к Птушкину пришла в 2017 году, когда тот стал ведущим «Орла и Решки» в тандеме с Настей Ивлеевой. Вместе они провели 65 выпусков и неполных три сезона «Перезагрузки», став одной из любимых ведущих пар.

Из «Орла и Решки» Антон ушел в 2018 году и запустил собственное шоу о путешествиях. Его «Большие выпуски» набирают миллионы просмотров и сотни тысяч восторженных комментариев. В них, он рассказывает интересные факты о посещаемой стране, освещает историю и снимает жизнь людей. И, конечно, показывает красоты, как городские, так и природные.





Количество подписчиков: 4 910 000

Ян Лапотков начинал свою карьеру на CarambaTV, где монтировал выпуски, писал сценарии, режиссировал и выступал в качестве ведущего. Набравшись опыта, он запустил собственный научно-популярный канал на YouTube под названием «ТОПЛЕС». Там он публикует видео на тему физики, астрономии, биологии и других наук, рассказывает об искусстве, культуре и общественно-значимых темах.

Отличительная черта роликов «ТОПЛЕСА» — увлекательное изложение истории и качественная съемка.









Евгений Баженов считается «главным кинокритиком российского YouTube». Ролики с саркастичными обзорами собирают миллионы просмотров, поднимают или обрушивают рейтинги фильмов.

В основном предметом выпусков BadComedian становятся российские фильмы, но иногда встречаются и зарубежные.





Количество подписчиков: 4 580 000

Популярный видеоблог, посвященный приготовлению пищи, обзорам продуктов питания и сервисов доставки еды.

Вместе с творческим подходом к готовке блюд зрителей подкупает простота, открытость и чувство юмора блогера. Слоган канала — «Кушайте много! Кушайте вкусно!».





Количество подписчиков: 4 510 000

Автор блога — Евгений Попадинец, создал канал в 2015 году. Вместе со своим братом Алексеем он снимает научно-популярные ролики. Основная цель канала — развенчивание популярных мифов о мистических явлениях с помощью научных доказательств. Здесь много разных рубрик, самой популярной стала «Топ сикрет».

За годы существования канала Евгений разоблачил множество мифов, среди них история Билли Миллигана, Бермудский треугольник и «Вашингтонский случай».





Количество подписчиков: 4 450 000

Известная телеведущая и Instagram-блогер Настя Ивлеева выкладывает на YouTube ролики из жизни, влоги и выпуски шоу: «Блогеры и дороги» и «Королевские кобры».





Количество подписчиков: 4 040 000

Научно-познавательный канал Ridddle был создан, чтобы люди развивали в себе желание познавать новое, задавать вопросы и пытались найти на них ответы.

Основная тема Ridddle — космос, но публикуются и выпуски, посвященные истории, археологии и физике.





Количество подписчиков: 3 910 000

Автор канала — Антон Лядов, российский трэвел-блогер и журналист. Свою карьеру на YouTube он начал с интервью, но со временем главным форматом стали видео о путешествиях, в которых он показывает жизнь простых людей с разных сторон.





Количество подписчиков: 3 140 000

На канале публикуется сериал «Внутри Лапенко», созданный актером Антоном Лапенко и комиком Алексеем Смирновым. Отличительная черта — всех персонажей играет один человек, а основная часть диалогов импровизирована.

Сериал выполнен в стилистике советского кино и не имеет четкой временной привязки.





Количество подписчиков: 2 990 000

На канале публикуются ролики о комиксах, киновселенных Marvel и DC, видеоиграх. Также здесь можно увидеть видео с распаковкой посылок и коробок для гиков.

Если вы запутались в хронологии «вселенной Марвел» или хотите больше узнать о новом «Человеке-пауке», то вам на канал Qewbite.





Количество подписчиков: 2 850 000

GAKKU TV — телеканал, посвященный казахстанской музыке. На YouTube-канале можно найти клипы на песни, живые выступления артистов, интервью, нарезки, сериалы и рейтинги в разных направлениях.





Количество подписчиков: 2 640 000

С 2012 года на YouTube-канале Руслана выходит тревел-шоу «Пора валить!». В роликах ведущий показывает различные города в формате развлекательного скетч-шоу, рассказывает о достопримечательностях, общепите, транспорте и других элементах городской жизни.

В 2021 году после продолжительной заморозки проекта, был начат пятый сезон шоу. Также на канале выходят еженедельные выпуски новостей и влоги.





Количество подписчиков: 2 620 000

Первое видео на канале было выложено в 2016 году. Сам автор так описывает свою деятельность: «Перевожу интересный мне зарубежный контент в понятную нашему уху форму».

Здесь можно увидеть ролики с каналов Demolition Ranch, DBK, Going Ballistic на русском языке.





Количество подписчиков: 2 590 000

В январе 2019 года Ксения Собчак запустила собственное YouTube-шоу. По понедельникам здесь выходят интервью с известными людьми, по средам спецпроекты, а в пятницу публикуются новости прошлой недели.

Один из последних крупных выпусков Ксении — документальный фильм о девушках в Кремниевой Долине.





Количество подписчиков: 1 430 000

На канале публикуются выпуски и документальные фильмы, посвященные историям простых людей, которые столкнулись с препятствиями и смогли их преодолеть.

Здесь можно послушать монолог марафонца, одной из лучших парашютисток в мире или отшельника, который живет на болоте.





Количество подписчиков: 1 320 000

Телеведущий, юморист и актер запустил свой YouTube-канал в 2020 году. Сейчас здесь два формата шоу:

— «Я себя знаю» — псевдоинтеллектуальная викторина, в которой гости отвечают на разные вопросы. За каждый неправильный ответ им придется рассказать о не самом приятном факте из своей жизни

— «Шторки» — шоу, в котором две команды стараются рассмешить друг друга.





Количество подписчиков: 1 090 000

За проектом SciOne стоит команда энтузиастов-волонтеров: молодых ученых, журналистов, инженеров, художников и просто творческих людей.

Основная деятельность ребят сосредоточена на YouTube. Здесь есть несколько интересных плейлистов: «Ковчег идей», где ученые объясняют фундаментальные основы науки; «Эксперты» — выпуски с известными популяризаторами науки; «Пушка» — дайджест самых интересных новостей, прорывов и экспериментов в науке и технологиях.





Количество подписчиков: 833 000

Проект Big Money был запущен Евгением Черняком, владельцем холдинга Global Spirits. Здесь можно найти интервью с предпринимателями о разных областях бизнеса, от построения своего дела до мотивации или новых трендов.





Количество подписчиков: 605 000

«Ирина Кайратовна» — творческая группа, известная музыкальными клипами и фильмами. Первую популярность ребята набрали, снимая скетчи, объединенные в «Шоу Ирины Кайратовны». Всего под этим названием вышло 13 выпусков.

Последними работами команды стали фильмы «Закладка» и «Отыздан асып барамын», набравшие несколько миллионов просмотров.





Количество подписчиков: 470 000

На этом YouTube-канале публикуются ролики с рассуждениями и видео-эссе о фильмах, сериалах и аниме.

Главные вопросы, которыми задается автор: «Как устроен съемочный процесс?», «Чем отличается визуальный почерк одного режиссера от другого?» и «Что остается за кадром?».





Количество подписчиков: 204 000

Канал с лекциями от ученых и специалистов в своих областях. Контент состоит из коротких роликов, репортажей, интервью, лекций и многого другого.

Проект «НаукаPRO» ставит перед собой задачу популяризовать рациональное и критическое мышление и познакомить широкую аудиторию с последними открытиями в области науки.





Количество подписчиков: 202 000

Кана Бейсекеев — молодой режиссер, который рассказывает истории людей. На своем YouTube-канале он выкладывает документальные фильмы и выпуски подкаста.

Герои и автор подкаста Zamandas раскрывают личные истории и иногда предстают перед публикой в совершенно новом образе.