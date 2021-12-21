Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/713/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/713ce4c1739b9c523383078b2446a472.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
nauchnyy-sotrudnik-nazarbaev-universiteta-stal-obladatelem-stipendii-microsoft-research-phd-fellowship
Научный сотрудник Назарбаев Университета стал обладателем стипендии Microsoft Research PhD Fellowship
90
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:32

Научный сотрудник Назарбаев Университета стал обладателем стипендии Microsoft Research PhD Fellowship

Жанат Махатаева, научный сотрудник Института умных систем и искусственного интеллекта, стала первой казахстанкой, удостоенной стипендии Microsoft Research PhD Fellowship. Жанат получает степень PhD в области робототехники в Школе инженерии и цифровых наук Назарбаев Университета.

Жанат проводит свои исследования в лабораториях Назарбаев Университета ARMS и ISSAI. Ее работа сосредоточена на улучшении человеческой памяти и восприятия с помощью дополненной реальности и искусственного интеллекта. Результаты этого исследования могут привести к колоссальным улучшениям в системах оказания помощи людям, особенно пациентам с деменцией или болезнью Альцгеймера.

В настоящее время Жанат работает над разработкой системы увеличения памяти с использованием Microsoft HoloLens, где она использует алгоритмы компьютерного зрения для распознавания объектов и определения местоположения пользователей в среде AR. При поддержке Microsoft Жанат намерена расширить свои исследования и разработать

вспомогательные системы для людей, страдающих когнитивными нарушениями, связанными с восприятием.

Стипендия Microsoft Research PhD — это глобальная программа, которая выявляет и расширяет возможности исключительных талантов в области компьютерных исследований. Корпорация Microsoft стремится расширить круг талантливых специалистов, получающих ученые степени в областях, связанных с вычислительной техникой, для создания более сильного и инклюзивного исследовательского сообщества.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#назарбаевуниверситет #стипендия #microsoft #сотрудники #исследование
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане откроют коррекционную школу-интернат
4360
Более 10 тыс. сообщений на WhatsАpp от жителей получил аким района «Сарыарка»
1567
Сингапурская компания создаст в Астане центры непрерывного обучения
1503