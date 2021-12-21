Научный сотрудник Назарбаев Университета стал обладателем стипендии Microsoft Research PhD Fellowship

Жанат Махатаева, научный сотрудник Института умных систем и искусственного интеллекта, стала первой казахстанкой, удостоенной стипендии Microsoft Research PhD Fellowship. Жанат получает степень PhD в области робототехники в Школе инженерии и цифровых наук Назарбаев Университета.

Жанат проводит свои исследования в лабораториях Назарбаев Университета ARMS и ISSAI. Ее работа сосредоточена на улучшении человеческой памяти и восприятия с помощью дополненной реальности и искусственного интеллекта. Результаты этого исследования могут привести к колоссальным улучшениям в системах оказания помощи людям, особенно пациентам с деменцией или болезнью Альцгеймера.

В настоящее время Жанат работает над разработкой системы увеличения памяти с использованием Microsoft HoloLens, где она использует алгоритмы компьютерного зрения для распознавания объектов и определения местоположения пользователей в среде AR. При поддержке Microsoft Жанат намерена расширить свои исследования и разработать

вспомогательные системы для людей, страдающих когнитивными нарушениями, связанными с восприятием.

Стипендия Microsoft Research PhD — это глобальная программа, которая выявляет и расширяет возможности исключительных талантов в области компьютерных исследований. Корпорация Microsoft стремится расширить круг талантливых специалистов, получающих ученые степени в областях, связанных с вычислительной техникой, для создания более сильного и инклюзивного исследовательского сообщества.