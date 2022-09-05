Научно, интерактивно, весело. Зачем ходить на научные фестивали всей семьей

10 сентября в Нур-Султане пройдет научный семейный фестиваль PRO.NRG FEST — интерактивное образовательное и развлекательное событие, посетители которого смогут заглянуть в будущее. Ученые, учителя и популяризаторы науки расскажут о науке простым языком, а организаторы покажут всем неравнодушным, как рождается энергия знаний. На фестивале пройдут научные квесты, шоу, смелые эксперименты и необычные перформансы.





Фестиваль PRO.NRG FEST актуален не только в силу своего необычного и современного формата. Он призван развить в детях и их родителях критическое мышление, а ведь именно его не хватает в эпоху фейков и кликбейта. А благодаря PRO.NRG FEST дети поймут важность науки и узнают, что она совсем не скучная и сложная, а напротив — интересная и даже веселая.

Однако, чтобы окончательно убедить вас в пользе научных фестивалей и формирования критического мышления, мы поговорили с тремя «включенными» родителями.





Асель Тулегенова, фотограф, блогер

Я всегда стараюсь сфокусировать внимание ребенка на том, что даже в самых простых и повседневных явлениях много научной мысли человека. Я говорю: «Посмотри, огромный самолет, забитый людьми, нагруженный тяжелыми чемоданами — как, по-твоему, такая огромная масса может взлететь?». Когда держишь внимание ребенка вот на таких вещах, то видишь, как загорается огонек любознательности в его глазах. Тогда и возникают бесконечные «как» и «почему», которые непременно поведут его дальше в исследовательской деятельности. И, соответственно, развивается и научное мышление.

Еще я приучаю детей не воспринимать как абсолютную константу все, что они сегодня видят, знают и понимают. Я говорю о том, что на сегодняшний день официальная позиция науки по вопросу большого взрыва и возникновения вселенной — такая-то и такая-то. Но каких-то 50-60 лет назад такой позиции вообще не существовало. Я говорю о том, что если сегодня им фантазия подсказывает, что может быть как-то иначе, то это не такая уж и глупость. Это во многом актуально для меня с моим старшим сыном — ему почти 16 лет. И в силу возраста он, конечно, максималист и фантазер, и сейчас у него возраст, когда он подвергает сомнению абсолютно все константы, все, что он видит и слышит. И я в этом вопросе никогда с ним не спорю, а говорю так: «Ты знаешь, не исключено, что ты прав. Ведь даже за последние 100 лет развитие научной мысли так далеко шагнуло и наше представление о многих явлениях так сильно изменилось, что кто знает — вдруг правы наши дети?». Не будем забывать, что все научные достижения начинались с людей, которые подвергали сомнению все устоявшиеся мнения и представления. Наверное, в этом заключается мое развитие научного мышления ребенка.

Мы с детьми не упускаем возможности посещать различные мероприятия — научные выставки, фестивали робототехники и прочие, где демонстрируются новаторские достижения. Но, к сожалению, в городе не так уж и часто они проходят и не всегда есть возможность посещать все и каждое. Здесь мне приходят на помощь классные развивающие интернет-ресурсы. Для детей младшего возраста — это лекции Александра Толмачева, которые я покупаю и мы все вместе их слушаем. Для старшего сына я подписана на интересные телеграм-каналы — «Нож», например, классный канал, где каждый день выходит по несколько статей. Те из них, которые могут быть интересны сыну в его возрасте, я читаю вслух и мы с ним их обсуждаем.

Я нацелена на то, чтобы развивать его фантазию, кругозор, смелость взглядов. Он уже видит, насколько учебники и классическое образование не поспевают за научной мыслью. Мне нравится, что у ребенка развился более широкий диапазон восприятия мышления. Он знает о том, что даже по сравнению с тем, что написано в учебниках и говорят ему учителя, информации гораздо больше, она достаточно сильно отличается от той, которую ему говорят в школе. Мне интересно наблюдать, как он систематизирует, анализирует эти знания.

И именно интересные научные ивенты помогают им ощутить, что в мире еще много непознанного и много открытий, которые только предстоит сделать. И подростки понимают: у них, безусловно, есть шанс вписать свое имя красной строкой в какую-нибудь значимую для человечества историю. Я думаю, что с этой точки зрения ребятам важно посещать такие мероприятия.





Дармен Садвакасов, гроссмейстер, вице-президент Казахстанской федерации шахмат

Безусловно, критическое мышление — это очень важно. В нашей семье популярны шахматы, и дети все без исключения занимаются шахматами. Мы считаем, что в рамках шахмат формируется много различных интеллектуальных качеств, в том числе критическое мышление. Кроме того, дома мы играем в различные игры — у нас популярны викторины. Я сам их провожу, составляю вопросы, требующие логической работы и в том числе критического мышления. Мы считаем что эти качества нужно развивать с детства, наши дети в этой среде растут, между собой играют в различные игры. Мы поощряем именно логические игры — от простого кубика Рубика до других игр, где нужны интеллектуальные способности.

Чтобы привить любовь и интерес к науке с детства, нужно начинать с банального — книг в домашней библиотеке. У нас есть различные книги дома — это и энциклопедия школьника и издания, где описываются такие интересные детям науки, как астрономия, география, история. Наши дети с удовольствием эти книги изучают и читают. Через интересные издания они приучаются к тому, чтобы изучать какие-то научные и важные темы. Для этого, я, например, показывал детям энциклопедии, например, есть Большая советская энциклопедия — совсем старая книжка, но зато хорошо структурированная. Конечно, все наши дети сегодня уже пользуются Google и Википедией, и я не против этого — с помощью не только книг, но и возможностей интернета у них формируются с детства навыки изучения, исследования. Это, формирует их любознательность и является основой их научной подготовки.

Конечно, люди науки — это особенные люди, которые полностью посвящают себя ей и ведут особенный образ жизни. Важно, что научно-популярные ивенты популяризируют именно науку и кто-то из подрастающего поколения выбирает ее для себя как занятие по жизни. Наука развивается в разных направлениях, но выбор внутри самой науки тоже огромный — все это можно изучить на научных ивентах. В нашей стране научно-популярные ивенты особенно важно проводить, поскольку в Казахстане наука сегодня, мягко говоря, не на передовой. Нам требуется приток молодых кадров, поддержка науки, а научно-популярные ивенты этому способствуют.





Айжан Мадиходжаева, главный редактор сайта про новый взгляд на образование и воспитание в Казахстане Peremena.media

Мыслить критически означает искать объяснение самому, не попадая под влияние стереотипов или авторитетных мнений. И это трудно, потому что требует больших усилий и времени, которые многие люди не привыкли и не хотят тратить на мыслительные процессы. Поэтому в нашей семье часто звучат вопросы «Что ты думаешь об этом?», «Как ты оцениваешь эту ситуацию?», «Почему, на твой взгляд, это произошло?». Тем самым мы пытаемся научить наших детей мыслить самостоятельно и внимательно искать причинно-следственные связи.

И если прибавить к этому терпение и хорошее настроение, то получится веселая умственная игра, в ходе которой школьное задание по пищеварительной системе млекопитающих может привести к обсуждению основ мировой торговли. Кроме того, нам помогают несложные интеллектуальные игры, например «Угадай с трех раз», «Данетка», «Тривиал Персьюит».

Одним словом, наша задача, как родителей — научить детей самостоятельно познавать мир. Только так они смогут стать успешными и не бояться манипуляций.





В Нур-Султане не хватает научно-популярных ивентов, познавательных лекториев, встреч с учеными. Как-то профессор в Nazarbayev University, биоинженер Дана Акилбекова провела экскурсию для моего старшего сына и других подростков, рассказала о своей работе. Ее команда занимается проектом на стыке физики, биологии и инженерии — работают над созданием живых костных тканей вне человеческого организма. И эта встреча очень вдохновила детей интересоваться наукой.

Многие школьники, родители и учителя хотят получить больше научно-популярного и просветительского контента «из первых уст». Содержательно фестиваль сфокусируется на объяснении простым языком важных понятий, явлений и научных открытий.

Из числа ярких событий фестиваля — научное шоу, которое устроит учитель из Италии Пьетро Олла. Он не просто объясняет детям науку и инженерию, а с помощью игровых, цирковых и театральных приемов позволяет самый скучный урок превратить в увлекательное занятие для всех. Несколько лет назад Пьетро Олла придумал новое направление «научного цирка» и уже объездил со своей программой всю Европу. Городские площади, школы, библиотеки, музеи — везде он уже успел показать свое педагогическое мастерство и вызвать восторг у детей.

Для детей постарше и взрослых организаторы фестиваля подготовили лекцию научного журналиста Ильи Кабанова, который представит на PRO.NRG FEST самые яркие открытия этого года и объяснит, как они повлияют на жизнь человека. От новых фотографий Вселенной до открытия структуры всех белков с помощью искусственного интеллекта — скучно точно не будет!

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PRO.NRG FEST состоится в формате образовательного уикенда 10 сентября 2022 года в городе Нур-Султан, Дворце школьников, проспект Б. Момышулы, 5.

Партнеры фестиваля: Министерство просвещения Республики Казахстан, компания «Шеврон» и Peremena.media.

Еще больше информации о фестивале смотрите на его официальном сайте.







