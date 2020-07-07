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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Наталия Орейро завела Instagram
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Сегодня в 10:31

Наталия Орейро завела Instagram

Певица Наталия Орейро завела аккаунт в Instagram. Первой публикацией артистки стало видеообращение, к которому она прикрепила русские субтитры для многочисленных фанатов из России.

На видео Орейро пылесосит и рассуждает, чем бы заняться на карантине, если она уже переделала все домашние дела.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: zakon.kz

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#instagram #аккаунт #наталияорейро
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