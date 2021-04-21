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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Настя Ивлеева выпустит собственную линейку продуктов питания
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Сегодня в 11:37

Настя Ивлеева выпустит собственную линейку продуктов питания

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева выпустит собственную линейку продуктов питания. Их запуском и развитием займется уже зарегистрированное ООО «Коленки пчелы».

В ближайшие дни компания подаст заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Изи-пизи» для чипсов и «Чича-бум» для энергетического напитка. Также появится бренд шоколада, но его название пока не раскрывается.

Бизнес-партнерами девушки стали Виталиус Паулюс и Алексей Клочков. Они получили по 27,5% доли компании, а Насте Ивлеевой принадлежит 45%.

Источник: daily.afisha.ru

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#бизнес #производство #ивлеева
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