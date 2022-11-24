Наши в Канаде: казахстанцы об IT-рекрутинге и способах релокации для айтишников

Мы пообщались с казахстанцами, которые активно развиваются в IT-сфере в Канаде. Они поделились рекомендациями для тех, кого интересует местный рынок.







Назгуль Дуйсенбай, город — Вантерлоо, предприниматель, сетевой инженер Synergy Fiber, @nazgul.duisenbay

О переезде

Я переехала в Канаду по программе Express Entry Federal Skilled Worker Track в 2019 году.

Способы релокации в Канаду

Переехать в Канаду можно несколькими способами:

— получить ПМЖ через программу Express Entry

— подать заявку на программу British Columbia Provincial Nominee Program Tech или Atlantic Immigration Рrogram

— получить приглашение на работу в крупную компанию, которая поможет с визой и переездом

— пройти короткую программу обучения по специальности Сertificate Рrograms, которая длится 8-10 месяцев, и получить рабочую визу

— бизнес-иммиграция. Если у вас есть действующий стартап или капитал для создания своей компании, то можно рассмотреть и этот вариант.





Алимжан Муссабаев, город — Ванкувер, IT-рекрутер в TEKsystems, @alimzhan_canada

О переезде

Я уехал в Канаду по студенческой визе в 2016 году и получил ПМЖ. Работал в банке, занимался фандрайзингом для благотворительности, а когда осознал, что мое призвание в продажах, решил попробовать себя в рекрутинге. Канадский IT-рынок достаточно мощный, поэтому я выбрал именно IT-рекрутинг.

Об IT-рекрутинге в Канаде

IT-рекрутинг в Канаде различается от рекрутинга в СНГ. Первое, что стоит отметить, — это формат резюме в Северной Америке. Он значительно отличается от формата резюме в наших странах. Здесь нельзя указывать личную информацию в виде возраста, национальности, фотографии и семейного статуса. Это делается во избежание различных судебных конфликтов на почве национализма, расизма против компании.

Во-вторых, структура рекрутинговых агентств в Северной Америке построена на долгосрочном партнерстве с кандидатами. В связи с этим комиссия за удачно нанятого кандидата выплачивается на протяжении всего рабочего контракта, каждую неделю. В отличие от казахстанского рынка, где комиссия агентству осуществляется единожды при изначальном найме. В Канаде система построена на том, чтобы поддерживать своих кандидатов и постоянно устраивать их на новые позиции и контракты. Если ваш контрактник не вышел на работу в связи с болезнью или отпуском, то вы не получаете за него комиссию в эту неделю. Оплата совершается еженедельно.

Компания TEK Systems, в которой я работаю, предоставляет рекрутинг услуги для всех крупных IT-компаний на рынке Северной Америки с 1994 года. Помимо Ванкуверского офиса, у нас также есть офисы в Торонто, Оттаве, Монреале и Калгари. Наши клиенты — это Lululemon, Amazon, Microsoft, Salesforce, Big Five Banks, государственный сектор и многие другие компании.

Для того чтобы работать с ТЕК Systems, необходимо иметь разрешение на работу, квалификации в виде сертификатов и канадский опыт в IT. Вы можете работать как контрактник или постоянный сотрудник на полную ставку. IT-специалисты в постоянном спросе и могут получать по несколько звонков от рекрутеров в день. Поэтому важно отличаться от конкурентов на рынке, показывая реальную заинтересованность в консультанте и в желании построить долгосрочные трудовые отношения с ними.

Процесс рекрутинга начинается с анализа вакансии, поиска нужного кандидата, проведения нескольких раундов собеседования и его поддержки на протяжении всего времени работы.