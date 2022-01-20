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Наши в Amazon. Санжар Сейтжан о трудоустройстве и переезде в Германию
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Сегодня в 19:45

Наши в Amazon. Санжар Сейтжан о трудоустройстве и переезде в Германию

Санжар Сейтжан, 20 лет, город — Гамбург, softwareengineer в Amazon, @nesanzhar

Санжар Сейтжан.jpg

О переезде

Я родился и вырос в Алматы. Окончил бакалавриат, учусь на первом курсе магистратуры в КБТУ. Живу в городе Гамбург в Германии и прохожу стажировку в компании Amazon.

У меня был список компаний, где бы я хотел работать, но страну для жизни не выбирал. Я мечтал попасть в большую IT-корпорацию, где много сложных и интересных задач. Где трудятся талантливые инженеры, работая с которыми я мог бы набраться опыта по предметной области.

Об адаптации и сложностях

В Германии большинство не знает английский, поэтому без немецкого языка будет сложно. Я к этому привык. Если рассматривать страну в долгосрочной перспективе, то немецкий нужно изучить.

В местной системе управления присутствует волокита. Процесс получения страховки и налогового ID занял около трех недель из-за работы сервисов по почте. Приходится ждать физической доставки письма.

Санжар Сейтжан об адаптации.jpeg

В первое время было сложно найти квартиру. Например, в Берлине высокий спрос на жилье, процесс поиска затягивается на месяцы. Для начала можно найти квартиру на короткий срок на Airbnb, а потом искать на длительный. Советую заранее подавать заявки во всевозможные варианты. Будьте аккуратны и не ищите жилье на неофициальных сайтах или группах, там встречаются мошенники.

В Германии, в городах и между ними удобная логистика: на метро можно добраться в любую точку. В супермаркетах есть специальные автоматы, где сдают бутылки и тары за деньги. В местных магазинах, при покупке напитка в бутылке вы дополнительно оплачиваете сумму около 0,25 евро. При сдаче тары обратно эти деньги возвращают. Благодаря этому в городе чисто и нет мусора.

Сам Гамбург красивый. Через город протекают реки Эльба и Альстер, много исторических зданий.

О развитии и карьере

В середине второго курса я начал поиск работы. Было сложно сразу попасть в большую компанию, поэтому я поработал в небольших стартапах в Казахстане. Постепенно, набирая опыт, переходил в более крупные компании.

Я проходил стажировку в компании «Яндекс» в Москве как программист в команде картиночного поиска. По окончанию рекрутер предложила поискать команду на full-time работу. Я отказался, так как у меня на тот момент уже был оффер в Amazon.

Санжар Сейтжан о работе.jpg

В компаниях IT-гигантов, как Google, Facebook и Amazon ключевой навык — умение решать алгоритмические задачи. Это проверяют на собеседовании. В интернете есть подготовительные материалы, сайты, такие как leetcode.com, glassdoor.com и interviews.school.

Помимо этого, необходимо составить хорошее резюме, короткое и содержательное. У Google есть список рекомендаций, я следовал им.

В компаниях IT-гигантов, как Google, Facebook и Amazon ключевой навык — умение решать алгоритмические задачи


В окружении людей, которые также готовятся к трудоустройству, вам будет легче. В университете старшекурсники на собственном примере показывали, как при должной подготовке устроиться в крупную IT-компанию.

Я готовился с друзьями, разбирая материалы, которые могли быть полезны на собеседовании. Сейчас все мы работаем в таких местах, как Google, Amazon, Facebook и другие. Я прохожу стажировку как программист в команде компьютерного зрения.

Санжар Сейтжан о работе .jpg

В Amazon важно быть не только профессионалом, также нужны и soft skills. Важно уметь коммуницировать с коллегами, четко изъяснять мысли и грамотно оформлять документацию.

У компании есть 16 принципов, которые используются в работе для принятия решений. Например, лидер должен думать как собственник компании, оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе. Мы не отказываемся от задач, которые поступают, даже если они не входят в наши прямые обязанности.

Как повлиял переезд

Переезд повлиял на меня позитивно. Я стал организованнее, работая с пунктуальными немцами, и почерпнул полезное из новой культуры.

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