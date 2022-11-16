Население Земли достигло 8 миллиардов человек

Население Земли дошло до отметки в восемь миллиардов человек по данным Организации Объединенных Наций.

Эксперты прогнозируют, что в 2030 году население Земли дойдет до отметки 8,5 миллиардов человек, а в 2050-м — до 9,7 миллиардов. По мнению организации, пик населения составит 10,4 миллиарда человек в 2080-х годах и будет оставаться на этом уровне до 2100 года.

В топ-3 стран по уровню населения, по оценке Worldometers, входят Китай, Индия и США. На их территории проживают 1,45 миллиардов, 1,41 миллиардов и 335 миллионов человек соответственно.

Источник: incrussia.ru