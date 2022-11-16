Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
naselenie-zemli-dostiglo-8-milliardov-chelovek
Население Земли достигло 8 миллиардов человек
77
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:02

Население Земли достигло 8 миллиардов человек

Население Земли дошло до отметки в восемь миллиардов человек по данным Организации Объединенных Наций.

Эксперты прогнозируют, что в 2030 году население Земли дойдет до отметки 8,5 миллиардов человек, а в 2050-м — до 9,7 миллиардов. По мнению организации, пик населения составит 10,4 миллиарда человек в 2080-х годах и будет оставаться на этом уровне до 2100 года.

В топ-3 стран по уровню населения, по оценке Worldometers, входят Китай, Индия и США. На их территории проживают 1,45 миллиардов, 1,41 миллиардов и 335 миллионов человек соответственно.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#оон #люди #население #исследование #земля
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Вышло крупное обновление Telegram
677
HeadHunter рассказал о подработках для студентов с оплатой до 250 тысяч рублей
940
В Москве появится крупнейшая в мире библиотека
1303
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.