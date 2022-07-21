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NASA заключило контракт со SpaceX Илона Маска на $255 миллионов на изучение темной энергии и экзопланет
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Сегодня в 09:18

NASA заключило контракт со SpaceX Илона Маска на $255 миллионов на изучение темной энергии и экзопланет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заключило с компанией Илона Маска SpaceX контракт на запуск телескопа. Стоимость миссии составит $255 миллионов.

Космический телескоп Nancy Grace Roman запустят на ракете Falcon Heavy из Центра Кеннеди во Флориде в октябре 2026 года. Его будут использовать для исследования темной энергии и материи, галактик и экзопланет, которые вращаются вокруг Солнца за пределами системы. Ученые полагают, что миссия поможет найти ответы на некоторые вопросы космологии.

Телескоп имеет диаметр 2,4 метра и назван в честь доктора Нэнси Грейс Роман, американского астронома, одной из первых женщин-руководителей в NASA. Он будет работать в космосе пять лет, с вероятным продлением миссии на такой же срок.

Источник: incrussia.ru

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