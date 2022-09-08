NASA выпустило подробную 3D-карту Солнечной системы

Национальное управление по аэронавтике и изучению космоса США открыло доступ к подробной интерактивной 3D-карте Солнечной системы под названием Eyes on the Solar System — с ней можно ознакомиться здесь.

На главном экране изображены Солнце и все планеты земной группы — Меркурий, Венера, Земля и Марс — с их гелиоцентрическими орбитами в масштабе, а также три космических аппарата NASA.





Пользователи могут познакомиться с различными открытиями в Солнечной системе, космическими миссиями, астероидами и их траекторией.

Карту можно вращать, а каждое небесное светило или любой другой объект — приближать и разглядывать с любой из сторон, менять освещенность.

Источник: daily.afisha.ru