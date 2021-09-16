NASA выделит SpaceX, Blue Origin и еще трем компаниям $146 миллионов на разработку лунного посадочного модуля

NASA выбрала 5 американских компаний, которым перечислит в сумме $146 миллионов для решения задач лунной миссии Artemis. Они должны разработать устойчивые модули для посадки и оценить их безопасность.

Работа продлится 15 месяцев. Самый большой трансфер в $40,8 миллионов получит Dynetics. Почти одинаковые суммы направят в Lockheed Martin и Northrop Grumman — $35,2 миллионов и $34,8 миллионов соответственно. Blue Origin получит $25,6 миллионов, а SpaceX — $9,4 миллионов.

Компании разработают дизайн модулей для высадки на поверхность Луны и оценят их безопасность. Также они проведут тесты важнейших компонентов и доработают ключевые технологии.

Источник: incrussia.ru